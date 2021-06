Nguồn gốc COVID-19: Mỹ còn nhiều tin tình báo chưa phân tích

Canada ủng hộ Mỹ điều tra Trả lời phỏng vấn mạng truyền hình CTV News phát sóng cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Canada Marc Garneau cho biết nước này ủng hộ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo các cơ quan tình báo điều tra kỹ hơn về nguồn gốc dịch COVID-19. Ông Garneau nói rằng vì kết quả điều tra WHO công bố hồi tháng 3 không rõ ràng nên cần phải điều tra sâu hơn. Ông Richard Fadden, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo an ninh Canada, từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Thủ tướng Justin Trudeau và Thủ tướng Stephen Harper, cho rằng cuộc điều tra của Mỹ khả năng sẽ không mang lại được kết quả rõ ràng nếu không có sự hợp tác của TQ. Cũng theo ông Fadden, thái độ của ông Biden là dấu hiệu cho thấy ông thật sự quan tâm đến việc làm bạn với TQ.