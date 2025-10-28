Ông Trump ca ngợi “cái bắt tay mạnh mẽ” của tân Thủ tướng Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu một trong những ngày bận rộn nhất của mình tại châu Á bằng một lời ca ngợi – và một cái bắt tay.

Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Cung điện Akasaka ở Tokyo ngày 28/10, ông Trump đã mỉm cười khi hai người bắt tay nhau và nói đùa: "Đó là một cái bắt tay rất mạnh mẽ".

Lời nhận xét, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, đã định hình bầu không khí cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của Tổng thống Mỹ với nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt, với khoảng 18.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ sự kiện.

Đây là bài kiểm tra ngoại giao quan trọng đối với bà Takaichi, người vừa mới nhậm chức chỉ vài ngày trước và đang nỗ lực nâng tầm liên minh Mỹ-Nhật lên "một kỷ nguyên vàng mới", đồng thời cân bằng lợi ích thương mại của đất nước.

Trong khi đó, ông Trump hy vọng sẽ giành được 550 tỷ USD đầu tư từ Tokyo như một phần của thỏa thuận thương mại được thiết kế để cắt giảm thuế quan "có đi có lại" đối với hàng hóa từ Nhật Bản và thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại lễ ký kết một số văn bản quan trọng ở Tokyo, ngày 28/10/2025. Ảnh: Getty

Một hình ảnh đáng chú ý được ghi nhận: Một chiếc xe bán tải Ford F-150 màu vàng đậu ngay bên ngoài địa điểm diễn ra sự kiện, nổi bật giữa một vài chiếc Toyota màu trắng, được sản xuất tại Mỹ, đậu hai bên cạnh.

Đây dường như là một một lời nhắc nhở tinh tế liên quan đến lời phàn nàn lâu nay của ông Trump rằng Nhật Bản chưa mua đủ xe hơi Mỹ.

Bà Takaichi, học trò của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người có quan hệ rất tốt với ông Trump, đã học tập cách tiếp cận mà người thầy của mình áp dụng khi chào đón ông Trump bằng một chuyến thăm cấp nhà nước và một bữa trưa làm việc, nơi bà dự kiến sẽ đề xuất một gói mua sắm được cho là bao gồm xe bán tải, đậu nành và khí đốt của Mỹ.

Phát biểu ngay trước khi bắt đầu cuộc hội đàm, bà Takaichi đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông Trump vì "cam kết kiên định của ngài đối với hòa bình và ổn định thế giới" và cho biết Nhật Bản đã sẵn sàng để "liên minh lớn nhất thế giới" đóng một vai trò lớn hơn trên trường khu vực và toàn cầu.

"Tôi xin chia sẻ với các bạn quyết tâm của mình: Với tư cách là lãnh đạo Nhật Bản, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố sức mạnh quốc gia của Nhật Bản, cụ thể là năng lực ngoại giao và quốc phòng, sức mạnh kinh tế, công nghệ, tình báo và nguồn nhân lực", bà Takaichi nói.

Đối với ông Trump, chuyến thăm Tokyo là một phần trong hành trình châu Á kéo dài của ông, nơi ông tìm cách tái khẳng định vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ, đồng thời xoa dịu mâu thuẫn cũ với các đồng minh.

Ngoài khía cạnh thương mại, chuyến thăm còn mang chiều sâu quân sự. Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu trước các binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington neo đậu tại căn cứ hải quân gần Tokyo, trước khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vào buổi tối.

Ngoài Nhật Bản, chuyến thăm này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Washington nhằm ổn định quan hệ với Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Các nhà đàm phán của cả hai nước cho biết họ đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại mới – một thỏa thuận có thể xoa dịu căng thẳng kinh tế kéo dài nhiều tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ sẽ khởi hành đến "xứ sở Kim Chi" vào ngày 29/10 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nơi các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về thương mại, an ninh… ở khu vực Thái Bình Dương.