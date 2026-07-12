Ngoại trưởng Nhật Bản ra Tuyên bố về vấn đề Biển Đông

Trong Tuyên bố, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh: “Phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc pháp lý đối với các bên tranh chấp, theo các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Do đó, Philippines và Trung Quốc có nghĩa vụ tuân thủ”.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: VOV Tokyo

Nhật Bản khẳng định lại nội dung của phán quyết trọng tài về việc không có cơ sở pháp lý nào cho các tuyên bố chủ quyền hàng hải ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc Trung Quốc tuyên bố sẽ không chấp nhận phán quyết trọng tài là đi ngược lại nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế và làm suy yếu pháp quyền trong cộng đồng quốc tế.

Tokyo cũng quan ngại về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, đã tiếp diễn và gia tăng ở Biển Đông trong mười năm qua, đồng thời kiên quyết phản đối những nỗ lực này và tái khẳng định sự quan ngại sâu sắc về các hành động nguy hiểm đe dọa tự do hàng hải và hàng không, cũng như làm gia tăng căng thẳng khu vực, bao gồm cả việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp và việc đơn phương thiết lập “Khu bảo tồn thiên nhiên”.

Trên cơ sở niềm tin vững chắc về việc một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia, Nhật Bản đã và đang mở rộng hợp tác hàng hải thông qua Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) và Viện trợ An ninh Chính thức (OSA), đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan quốc phòng và lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước liên quan.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhấn mạnh “vấn đề Biển Đông có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực và là mối quan ngại chính đáng của toàn thể cộng đồng quốc tế. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để duy trì và tăng cường trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền”.