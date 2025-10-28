Ngày 26-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow công nhận nền độc lập của Ukraine nhưng không phải chế độ "phát xít" ở Kiev vốn có mục tiêu "loại bỏ mọi thứ thuộc về Nga".

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ultrahang của Hungary phát sóng ngày 26-10, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho biết Ukraine ngày nay khác xa so với Ukraine mà Moscow ủng hộ sau khi Liên Xô tan rã.

"Chúng tôi công nhận nền độc lập của Ukraine, không nghi ngờ gì về điều này, [nhưng] chúng tôi công nhận Ukraine trên cơ sở Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của chính nước này... vốn xác định Ukraine là một quốc gia phi hạt nhân, trung lập, không liên kết, đảm bảo quyền của tất cả các dân tộc thiểu số" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov rằng sau sự kiện Maidan 2014 Ukraine đã trở thành "một chế độ mang tính phát xít rõ rệt", vốn "thể hiện sự coi thường công khai mọi thứ thuộc về Nga", bao gồm lịch sử, truyền thông, văn hóa, tôn giáo, giáo dục và ngôn ngữ.

Ông Lavrov lưu ý rằng chính phủ Ukraine sau sự kiện này đã nhanh chóng thu hồi địa vị chính thức của tiếng Nga, ban hành các luật tước bỏ sự công nhận cấp khu vực và hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ này trong cộng đồng.

Nga từ lâu đã duy trì quan điểm rằng nước này tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ chứ không phải theo đuổi một sự tạm dừng tạm thời.

Ông Lavrov nói rằng trọng tâm của Nga là giải quyết các vấn đề cơ bản và bảo vệ quyền của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine, chứ không phải là đòi lại lãnh thổ từ Kiev.

Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn trên.