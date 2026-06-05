Phát biểu cùng với người đồng cấp Mexico Roberto Velasco tại Thành phố Mexico hôm thứ Năm, ông Wadephul cho biết cuộc xung đột đã đến giai đoạn mà các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình trở nên ngày càng cấp bách.

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn đầu đang bị đình trệ, đã công bố một bức thư ngỏ đề nghị đàm phán hòa bình trực tiếp với ông Putin.

Ông Wadephul cho rằng Đức và Liên minh châu Âu cần phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào, lập luận rằng các vấn đề then chốt như đảm bảo an ninh cho Ukraine và con đường gia nhập EU của Kiev chỉ có thể được thảo luận với sự tham gia của châu Âu.

Ông nói thêm rằng hình thức và thời điểm tham gia có thể được quyết định bất cứ lúc nào.

Hôm trước, tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế, ông Putin tuyên bố rằng các thỏa thuận hòa bình nhân danh Ukraine có thể được ký kết bởi nhiều người, nhưng những người đó phải là người hợp pháp thì các văn kiện như vậy mới được ký kết. Tổng thống cũng lưu ý rằng vấn đề liệu ông Volodymyr Zelenskyy có phải là đại diện hợp pháp của Ukraine hay không là vấn đề thuộc về luật sư và phân tích pháp lý.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đã bị hủy bỏ, với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá sơ bộ, cơ quan quyền lực hợp pháp duy nhất ở Ukraine là quốc hội và chủ tịch Verkhovna Rada .