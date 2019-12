Ngoài nữ Thủ tướng trẻ nhất, Phần Lan còn có các nữ lãnh đạo "siêu" trẻ, đẹp

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 09:05 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Giao thông Phần Lan, Sanna Marin đã được lựa chọn trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và có khả năng rất lớn sẽ trở thành nữ Thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan cũng như trên thế giới.

Thời sự thế giới Sự kiện:

Năm nữ lãnh đạo của 5 liên minh cầm quyền trong chính phủ Phần Lan, người trẻ nhất mới 32 tuổi. Ảnh: Twitter

Nữ Bộ trưởng Giao thông Sanna Marin, 34 tuổi, sẽ là lãnh đạo trẻ nhất của Phần Lan và trở thành nữ Thủ tướng thứ ba của nước này. Đảng của bà Marin là đảng chiếm đa số trong liên minh gồm 5 đảng đang lãnh đạo Phần Lan. Bà sẽ trở thành nữ nguyên thủ trẻ nhất thế giới nếu nhậm chức trong những ngày sắp tới.

Trở thành đảng lớn nhất của Phần Lan sau cuộc bầu cử hồi tháng Tư, Đảng Dân chủ Xã hội có quyền bổ nhiệm nhân sự cho vị trí Thủ tướng của đất nước 5,5 triệu dân này.

Việc bà Marin trở thành lãnh đạo đảng diễn ra sau khi ông Antti Rinne từ chức hồi tuần trước do liên minh 5 đảng cho rằng ông đã khiến họ mất niềm tin.

Trả lời báo giới sau khi chiến thắng sít sao trong cuộc bỏ phiếu kín giữa các đảng cầm quyền, bà Marin cho biết: “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước để xây dựng lại niềm tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tuổi tác hay giới tính, tôi nghĩ đến lý do mình đã lựa chọn chính trị và những gì chúng tôi đã làm để giành được lòng tin của cử tri”.

Tuy nhiên, bà Marin không phải là nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong liên minh của mình. Bốn đảng khác trong liên minh cầm quyền của chính phủ Phần Lan đều do phụ nữ lãnh đạo. Cụ thể, đảng Liên minh cánh tả do bà Li Anderson, 32 tuổi đứng đầu; đảng Liên đoàn Xanh do bà Maria Ohisalo, 34 tuổi lãnh đạo; đảng Trung tâm do bà Katri Kulmuni, 32 tuổi đứng đầu và bà Anna-Maja Henriksson, 55 tuổi lãnh đạo đảng Nhân dân Thụy Điển Phần Lan.

Theo tờ Helsingin Sanomat (Phần Lan), bà Marin chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng đương nhiệm trẻ nhất thế giới. Trước đó, nữ Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern lên nắm quyền ở tuổi 39 và Thủ tướng Ukraine, ông Oleksiy Honcharuk, 35 tuổi; trong khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng được cho là ở độ tuổi 35.

Một số hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của nữ lãnh đạo sắp trở thành Thủ tướng Phần Lan:

Ảnh: Facebook bà Sanna Marin

Nguồn: https://infonet.vn/ngoai-nu-thu-tuong-tre-nhat-phan-lan-con-co-cac-nu-lanh-dao-sieu-tre-dep-post...Nguồn: https://infonet.vn/ngoai-nu-thu-tuong-tre-nhat-phan-lan-con-co-cac-nu-lanh-dao-sieu-tre-dep-post324523.info