Nghi phạm mặc đồ đen xả súng trong trường đại học Mỹ, thương vong hàng loạt

Vụ nổ súng tại Trường ĐH Brown xảy ra đúng vào ngày thứ hai của kỳ thi cuối kỳ, gây ra tình trạng hoảng loạn và buộc phải phong tỏa toàn bộ khuôn viên trường.

Theo các quan chức thực thi pháp luật, vụ việc xảy ra gần Tòa nhà Kỹ thuật Barus & Holley, một cơ sở rộng lớn với hàng trăm phòng thí nghiệm, phòng học và văn phòng, nơi các sinh viên đang làm bài thi thiết kế kỹ thuật.

Ngay sau 16 giờ 15 phút ngày 13-12 (giờ địa phương), nhà trường đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, hướng dẫn sinh viên và giảng viên khóa cửa, tắt tiếng điện thoại và tìm nơi ẩn náu.

Văn phòng Cảnh sát TP Providence (bang Rhode Island) xác nhận có nhiều người bị bắn, nhưng không cung cấp ngay số lượng hoặc tình trạng cụ thể của các nạn nhân.

Tuy nhiên, một quan chức thực thi pháp luật giấu tên sau đó đã tiết lộ với hãng AP rằng ít nhất 2 người tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, có 8 người bị thương nặng. Một số hãng tin đưa tin có tới 20 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát, cùng với hàng chục xe cứu thương, nhanh chóng bao vây các con phố chính xung quanh khuôn viên trường, bao gồm đường Hope, Thayer và Angell.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) cũng được cử đến để hỗ trợ ứng phó.

Bức ảnh ghi lại cảnh sinh viên ẩn nấp tại chỗ trong lúc khuôn viên Trường Đại học Brown trong tình trạng phong tỏa. Ảnh: WJAR

Vụ nổ súng xảy ra tại khuôn viên Trường Đại học Brown – Mỹ vào chiều ngày 13-12, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ảnh: Jad Negron

Diễn biến sau đó trở nên hỗn loạn với các thông tin mâu thuẫn.

Khoảng 17 giờ, Trường Đại học Brown ban đầu thông báo đã bắt giữ được một nghi phạm. Thế nhưng, không lâu sau, nhà trường lại phải đính chính rằng thông tin đó là không chính xác và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Tình trạng "trú ẩn tại chỗ" tiếp tục được duy trì trên toàn bộ khuôn viên. Đồng thời, sinh viên được cảnh báo chỉ "hành động để bảo vệ bản thân" như một biện pháp cuối cùng.

Nhà trường cũng đã bác bỏ các tin đồn về một vụ nổ súng thứ hai xảy ra gần khuôn viên trường, khẳng định những thông tin đó là không có cơ sở.

Lực lượng thực thi pháp luật có mặt tại hiện trường ngay sau khi có tin nổ súng tại khuôn viên trường. Ảnh: Jad Negron

Phó Cảnh sát trưởng TP Providence, ông Tim O’Hara, mô tả nghi phạm là một nam giới mặc đồ đen từ đầu tới chân. Cảnh sát đã khám xét kỹ lưỡng Tòa nhà Kỹ thuật Barus & Holley nhưng không tìm thấy người này.

Nghi phạm được cho là đã rời khỏi khu phức hợp của Trường ĐH Brown.

Cảnh sát hiện vẫn chưa công bố thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về danh tính hay động cơ của nghi phạm, cũng như loại vũ khí đã được sử dụng.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình.

Ông John Goncalves, ủy viên Hội đồng TP Providence và là cựu sinh viên Trường Đại học Brown, bày tỏ sự đau lòng khi biết tin vụ xả súng

Vụ xả súng tại Trường Đại học Brown là một trong hơn 70 vụ xả súng học đường được ghi nhận trong năm nay tại Mỹ, theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive (TGVA) chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ.