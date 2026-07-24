Siêu chiến hạm hạt nhân Nga trở lại khiến NATO 'đứng ngồi không yên'

Nhiều chuyên gia cho rằng khi chính thức trở lại hoạt động, Admiral Nakhimov có thể làm thay đổi đáng kể tương quan sức mạnh giữa Nga và NATO tại khu vực Bắc Cực.

Tàu tuần dương lớp Kirov của Hải quân Nga. (Ảnh: MW)

Theo thông tin từ Nga, Admiral Nakhimov đã hoàn thành thêm một giai đoạn thử nghiệm và trở về cảng để các kỹ sư hoàn tất những hạng mục kỹ thuật cuối cùng trước khi bàn giao cho Hải quân Nga. Mặc dù Moscow chưa công bố thời điểm chính thức đưa con tàu vào biên chế, các quan chức Nga nhiều lần khẳng định chương trình hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Việc Admiral Nakhimov sắp tái hoạt động được đánh giá có ý nghĩa vượt xa giá trị của một tàu chiến đơn lẻ. Những năm gần đây, Bắc Cực ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược giữa Nga và NATO. Băng biển tan tạo điều kiện mở ra các tuyến hàng hải mới, trong khi nguồn tài nguyên phong phú cùng vị trí địa lý gần Bắc Mỹ và châu Âu khiến khu vực này có tầm quan trọng quân sự ngày càng lớn.

Song song với đó, NATO cũng gia tăng hiện diện quân sự và tổ chức nhiều cuộc tập trận tại Bắc Cực, khiến áp lực đối với hệ thống phòng thủ của Nga ngày càng tăng.

Điều khiến phương Tây quan ngại không chỉ nằm ở sức mạnh riêng của Admiral Nakhimov mà còn ở vai trò của nó trong mạng lưới phòng thủ chống tiếp cận và chống xâm nhập (A2/AD) mà Nga đang xây dựng tại Bắc Cực.

Hiện Nga đã triển khai nhiều lớp năng lực quân sự tại khu vực này, bao gồm các tổ hợp phòng không S-400, tiêm kích đánh chặn MiG-31, hệ thống tên lửa chống hạm Bastion, máy bay ném bom Tu-22M3, tàu ngầm hạt nhân tấn công cùng mạng lưới radar và tác chiến điện tử quy mô lớn.

Sự xuất hiện của Admiral Nakhimov được cho là sẽ bổ sung thêm một lớp hỏa lực cơ động cho toàn bộ hệ thống này. Khác với các tổ hợp phòng thủ cố định trên bờ, tàu tuần dương có thể liên tục cơ động, triển khai tên lửa tầm xa và mở rộng vùng phòng không ra ngoài bờ biển Nga, khiến hoạt động của lực lượng NATO tại biển Barents và khu vực bán đảo Kola trở nên khó khăn hơn nếu xảy ra khủng hoảng.

Lớp tàu Kirov, mà Admiral Nakhimov là một thành viên, hiện là lớp tàu chiến mặt nước duy nhất trên thế giới sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Nguồn năng lượng hạt nhân cho phép con tàu hoạt động trong thời gian rất dài mà không cần tiếp nhiên liệu, mang lại lợi thế lớn tại Bắc Cực, nơi khoảng cách rất xa và hạ tầng hậu cần còn hạn chế.

Trong quá trình hiện đại hóa, Admiral Nakhimov cũng được nâng cấp toàn diện về hệ thống phòng không. Con tàu mang theo tới 96 tên lửa phòng không tầm xa thuộc hệ thống S-400, tạo ra hỏa lực được cho là tương đương 3 tiểu đoàn S-400 triển khai trên đất liền.

Ngoài ra, 80 ống phóng thẳng đứng đa năng của tàu có thể mang nhiều loại tên lửa hành trình khác nhau, trong đó có tên lửa siêu thanh Zircon.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của Admiral Nakhimov là khả năng mang tên lửa siêu thanh Zircon, nó có thể đạt tốc độ gần Mach 9, cơ động trong suốt quá trình bay và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 1.000 km.

Nhờ tốc độ rất cao cùng quỹ đạo bay phức tạp, Zircon được đánh giá là khó bị đánh chặn hơn nhiều so với các tên lửa hành trình chống hạm truyền thống. Nếu được triển khai với số lượng lớn, loại tên lửa này có thể tăng đáng kể năng lực tấn công của Hạm đội phương Bắc đối với cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.

Không chỉ sở hữu hỏa lực mạnh, Admiral Nakhimov còn có khả năng mang theo tới 3 trực thăng, gồm trực thăng chống ngầm Ka-27 hoặc trực thăng cảnh báo sớm Ka-31. Kết hợp với hệ thống radar và cảm biến cỡ lớn trên tàu, lực lượng trực thăng này giúp mở rộng đáng kể khả năng giám sát và nhận thức tình huống trên chiến trường, đồng thời phối hợp với các khí tài khác như tiêm kích MiG-31.

Nhờ tốc độ cao và khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, Admiral Nakhimov có thể duy trì hiện diện thường xuyên tại biển Barents và biển Na Uy mà không phải phụ thuộc nhiều vào các tàu tiếp tế.