Cứu hai em nhỏ mắc kẹt giữa suối khi lũ bất ngờ tràn về

Khoảng 15h ngày 3/8, sau cơn mưa lớn ở khu vực thượng nguồn, nước suối chảy qua xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) bất ngờ dâng cao. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước đổi màu đục ngầu, chảy xiết và nhanh chóng cô lập khu vực giữa suối.

Đúng lúc đó, hai em nhỏ khoảng 8-10 tuổi đang vui chơi trên một bãi đá giữa dòng không kịp vào bờ, cả hai mắc kẹt giữa dòng suối.

Anh Kiên đưa lần lượt hai em nhỏ vượt qua dòng nước đang dâng để vào bờ an toàn. Ảnh: VY MẰN.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống gần đó lập tức hô hoán, tìm cách hỗ trợ. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh khiến việc tiếp cận hai em gặp nhiều khó khăn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Kiên, một người dân sống gần suối, nhanh chóng chạy đến. Không chần chừ, anh lội xuống dòng nước đang dâng cao, từng bước tiếp cận hai em nhỏ.

Giữa dòng nước đục ngầu, anh lần lượt dìu từng em vượt qua đoạn nước chảy xiết để vào bờ. Sau vài phút căng thẳng, cả ba người đều an toàn trong sự vỡ òa của những người chứng kiến.

"Tất cả đều rất hoảng sợ khi thấy các cháu mắc kẹt giữa dòng nước. May mắn là anh Kiên có mặt kịp thời và đưa các cháu vào bờ an toàn", chị Vy Thị Duyên, một người dân địa phương, nói.

Theo người dân, nếu việc ứng cứu chậm hơn, khi nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, tình huống có thể trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Ngay sau khi được đưa lên bờ, hai em nhỏ ổn định tinh thần và trở về nhà cùng người thân. Hành động dũng cảm của anh Kiên nhận được nhiều lời cảm ơn, khen ngợi từ người dân địa phương.

Những ngày qua, khu vực miền tây Nghệ An liên tục xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều sông, suối và khe nước dâng cao đột ngột. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không để trẻ vui chơi hoặc tắm suối trong mùa mưa lũ, đồng thời tránh đi qua các khu vực ngập nước, dòng chảy xiết để phòng ngừa tai nạn.