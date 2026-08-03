Nga tung "quái thú điện tử" công nghệ tối tân lên bầu trời, "bóp nghẹt" UAV Ukraine từ cách xa 80 km

Theo Militarnyi, Volna 3M được nhận diện sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy Nga đã lắp một hệ thống tác chiến điện tử mới lên trực thăng Mi-8AMTSh.

Động thái này có thể biến dòng trực thăng vốn chủ yếu đảm nhiệm vai trò vận tải, đổ bộ và hỗ trợ hỏa lực thành một nền tảng tác chiến điện tử cơ động trên không.

Volna 3M do công ty Russky Kupol của Nga sản xuất. Theo thông tin do nhà sản xuất công bố, hệ thống không chỉ có khả năng phát tín hiệu gây nhiễu mà còn có thể thực hiện hoạt động “giả mạo tọa độ”, khiến thiết bị thu tín hiệu vệ tinh nhận nhầm vị trí hoặc bị dẫn đến dữ liệu định vị sai lệch.

Một chiếc trực thăng Mi-8AMTSh được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Volna 3M. Ảnh ghép bởi Militarnyi.

Các hệ thống định vị có thể bị tác động gồm GPS của Mỹ, GLONASS của Nga, BeiDou của Trung Quốc và Galileo của Liên minh châu Âu.

Nếu hoạt động đúng như thông số được công bố, Volna 3M có thể gây gián đoạn nhiệm vụ của UAV ở khoảng cách lên tới 80 km. Tuy nhiên, phạm vi tác động được cho là giảm xuống còn khoảng 20 km khi đối phó các thiết bị thu tín hiệu định vị có khả năng chống nhiễu.

Hệ thống hoạt động trên hai dải tần 1.144–1.312 MHz và 1.557–1.607 MHz, bao phủ nhiều tần số quan trọng được các hệ thống định vị vệ tinh sử dụng. Volna 3M có ba kênh hoạt động độc lập, công suất đầu ra tối thiểu 180 W cho mỗi kênh và tổng công suất ít nhất 550 W.

Đáng chú ý, hệ thống sử dụng các phương thức điều chế BPSK, BOC, CBOC và AltBOC. Những công nghệ này được thiết kế để mô phỏng tín hiệu định vị, qua đó tăng khả năng khiến thiết bị thu nhận “khóa” vào tọa độ giả thay vì vị trí thực.

Hệ thống tác chiến điện tử Volna 3M. Nguồn ảnh: Russky Kupol

Theo thông số kỹ thuật do phía Nga công bố, Volna 3M có thể tác động đến thiết bị thu tín hiệu định vị vệ tinh dân sự ở khoảng cách tối đa 80 km, các thiết bị thu cấp chiến thuật ở khoảng 50 km và các thiết bị có khả năng chống nhiễu ở khoảng 20 km.

Mỗi ăng-ten của hệ thống sử dụng một bộ phát sóng, với vùng phủ khoảng 60 độ theo phương thẳng đứng và 90 độ theo phương ngang. Hệ thống làm mát chủ động được tích hợp nhằm duy trì hoạt động ổn định khi phát công suất lớn hoặc vận hành liên tục trong thời gian dài.

Việc đưa Volna 3M lên trực thăng có thể giúp Nga tạo ra một “vùng nhiễu di động”, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tổ hợp tác chiến điện tử bố trí cố định trên mặt đất. Trực thăng có thể cơ động đến các khu vực cần bảo vệ, hỗ trợ che chắn cho lực lượng, cơ sở quân sự hoặc các tuyến hậu cần trước nguy cơ bị UAV tầm xa tấn công.

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử băng tần kép. Ảnh: Kirill Fedorov

Trước đó, vào tháng 6, Nga cũng được cho là đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử Volna-Kupol-Garant nhằm đối phó mạng liên lạc vệ tinh Starlink.

Hệ thống này được bố trí trên các rơ-moóc, sử dụng hai ăng-ten vệ tinh để theo dõi đường bay của vệ tinh và phát tín hiệu công suất lớn nhằm làm gián đoạn kết nối của các thiết bị đầu cuối Starlink trong phạm vi khoảng 3–4 km.

Theo thông số được công bố, Volna-Kupol-Garant hoạt động trong dải tần 14–14,5 GHz, có thể tác động trên phạm vi 360 độ theo phương ngang và góc nâng 110 độ.

Các hệ thống loại này được Nga sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, mục tiêu quân sự và các trung tâm hậu cần. Một tổ hợp Volna-Kupol-Garant từng được phát hiện tại thành phố Kerch thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, trước khi bị lực lượng Ukraine phá hủy.

Việc đưa Volna 3M lên trực thăng Mi-8AMTSh cho thấy Nga đang tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến điện tử trên không, trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, các thông số về tầm hoạt động và hiệu quả của hệ thống hiện chủ yếu dựa trên tuyên bố của nhà sản xuất, chưa có xác nhận độc lập.