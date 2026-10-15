Nga tố Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu bất chấp đề xuất ngừng bắn

Theo ông Novak, hai cơ sở bị tấn công nằm ở các khu vực Saratov và Ryazan của Nga. Thông tin này được ông đưa ra bên lề diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, nhưng không nêu rõ liệu các nhà máy này có bị hư hại hay không.

“Chúng ta có thể thấy rằng phía Ukraine không có động thái nào hướng tới một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng”, ông Novak cho biết, đề cập đến lệnh ngừng bắn giữa Mátxcơva và Kiev do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hôm 11/10, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, cả Mátxcơva và Kiev đều chưa xác nhận thỏa thuận này.

Bình luận về cáo buộc mới nhất của Nga, Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn thẳng thắn gọi đây là tin giả. Trước đó không có thông tin nào về các vụ tấn công như vậy xuất hiện trên truyền thông Ukraine hay Nga.

“Không hề có các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu. Phía Nga đã lan truyền thông tin sai sự thật. Thực tế, một trung tâm dữ liệu đã bị tấn công, cùng một số mục tiêu khác, nhưng không phải là các nhà máy lọc dầu”.

Trước đó vào ngày 13/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã không thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu hoặc lĩnh vực năng lượng của Nga trong hai ngày qua, nhằm đáp lại đề xuất từ ​​Tổng thống Mỹ Donald Trump.