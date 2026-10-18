Tài xế bị tạm giữ sau vụ tông chết người, kéo nạn nhân khỏi gầm xe để bỏ chạy

Ngày 18/10, Công an TP HCM cho biết đã tạm giữ tài xế ôtô tải liên quan vụ tai nạn chết người xảy ra tại phường Tân Hiệp ba ngày trước.

Hiện trường vụ tài xế kéo nạn nhân ra gầm xe rồi lên xe bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ Camera hành trình

Khoảng 5h45 ngày 15/10, người này lái xe tải theo hướng từ khu vực Tân Uyên về Thuận An, Bình Dương cũ. Khi rẽ phải tại giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, hướng về vòng xoay Kim Hằng, ôtô va chạm với xe đạp điện do người phụ nữ 46 tuổi điều khiển. Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, kéo lê ra giữa đường và tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, tài xế xuống kiểm tra rồi kéo người phụ nữ ra khỏi gầm xe. Khi anh ta trở lại cabin, một số người dân ngăn cản, yêu cầu xuống xe nhưng tài xế vẫn lái rời hiện trường.

Đến 10h cùng ngày, người này đến Công an phường Tân Hiệp trình diện. Chiếc xe tải được một người khác lái quay lại hiện trường để phục vụ khám nghiệm. Theo điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn trên cabin còn có phụ xe 52 tuổi, quê Cà Mau.

Cơ quan công an bước đầu xác định tài xế thiếu quan sát khi cho xe chuyển hướng sang phải. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.