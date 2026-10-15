Tù binh Nga bị nghi nổ súng bắn chết 5 quân nhân Ukraine

Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov cho biết một binh sĩ Nga hôm 14/10 bị bắt với cáo buộc sát hại 5 quân nhân Ukraine và một dân thường. Nghi phạm 36 tuổi, đến từ thành phố St. Petersburg và làm nhiệm vụ trong Tiểu đoàn số 2 thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 1009.

Theo cáo buộc của Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov, nghi phạm hôm 13/10 đến làng Momotove ở ngoại ô thành phố Kharkov, đi vào một ngôi nhà và bắn chết 5 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 72 Ukraine. Quân nhân Nga sau đó rời khỏi hiện trường, vứt bỏ vũ khí tự động và tiếp tục di chuyển xuyên rừng để hướng tới Kharkov cho đến khi bị bắt.

Nghi phạm (trái) bị bắt hôm 14/10. Ảnh: SBU

Nghi phạm cũng bị nghi hạ sát một người đàn ông câu cá ở làng Tsyrkuny, cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 16 km, để tránh lộ tung tích. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên đầu nạn nhân có vết thương do đạn bắn.

Trang tin Glavkom của Ukraine trước đó đưa tin một người đàn ông mặc trang phục dân sự đã tiếp cận tòa nhà có thành viên Lữ đoàn 72. Người này nổ súng bắn chết một quân nhân ở bên ngoài rồi tiến vào trong và hạ sát thêm 4 binh sĩ. Sự việc xảy ra trong lúc cảnh sát đang tìm kiếm hai tù binh Nga trốn khỏi nơi giam giữ tại tỉnh Kharkov.

Nguồn tin của BBC Ukraine tại Bộ tư lệnh tỉnh Kharkov xác nhận nghi phạm là tù binh Nga. Đài truyền hình Ukraine Suspilne cũng dẫn nguồn tin cho biết các điều tra viên đang xem xét khả năng đây là tù binh Nga trốn thoát.

Lữ đoàn số 72 Ukraine xác nhận "một sự kiện bi thảm" đã xảy ra tại tỉnh Kharkov ngày 13/10, khiến các thành viên của đơn vị này thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Các quân nhân được cho là tù binh Nga trong video do Quân đoàn 3 Ukraine đăng hôm 28/9. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KShPPV) của Ukraine hôm 6/10 tuyên bố trong 8 tháng đầu năm nay, số tù binh Nga bị nước này bắt giữ nhiều hơn 856 người so với lượng tù binh Ukraine bị đối phương bắt.

Theo KShPPV, Ukraine bắt được nhiều tù binh hơn Nga kể từ giữa năm 2023, do Kiev treo thưởng cho nỗ lực bắt quân nhân đối phương để có cơ hội trao đổi tù binh và dân thường với Moskva.

Trao đổi tù binh là một trong số ít lĩnh vực hợp tác nhân đạo trực tiếp còn được duy trì giữa Nga và Ukraine trong xung đột. Hai nước cũng tiếp tục trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng, dù các nỗ lực ngoại giao rộng hơn đã gần như bị đình trệ.