Vụ ca sỹ Miu Lê bị bắt quả tang: Sử dụng ma tuý trái phép có thể phải ngồi tù tới 3 năm

Như ANTĐ đã đưa tin, mới đây, Công an đặc khu Cát Hải - Hải Phòng đã tiếp nhận thông tin về việc một nhóm thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (khu du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lương Công an đã có mặt tại hiện trường, triệu tập làm việc với 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật - nghệ danh Miu Lê (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc) và Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa - TP. HCM; Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà)…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, 6 đối tượng trên đều dương tính với các chất ma túy.

Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ca sĩ Miu Lê và nhóm đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Về hành vi sử dụng ma túy trái phép, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS) 2025 bổ sung Điều 256a quy định về khung hình phạt đối với Tội sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 2-3 năm:

Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Trường hợp tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 3-5 năm.

Như vậy, theo quy định hiện hành, đối tượng sử dụng ma túy trái phép có thể bị phạt tù từ 2-3 năm, nếu tái phạm thì bị phạt tù từ 3-5 năm - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.

Liên quan đến tội sử dụng trái phép chất ma tuý, TAND Tối cao vừa có hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý theo tội danh này. Một trong những nội dung được quan tâm là trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy sau ngày 1-7-2025 mà đang còn một trong 4 thời hạn quy định tại Điều 256a BLHS thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội sử dụng trái phép chất ma túy không? Thời điểm xác định các thời hạn nêu trên là trước hay sau ngày 1-7-2025 (ngày BLHS mới có hiệu lực thi hành)?

Theo TAND Tối cao, nếu người sử dụng trái phép chất ma túy và vẫn đang trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 256a BLHS thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy không phụ thuộc vào các thời hạn đó có trước hoặc sau ngày 1-7-2025.