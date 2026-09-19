Nga sốc nặng khi Ukraine bất ngờ "san phẳng" địa hình, giành lại làng Serednie

Các binh sĩ thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 425 Skelia của Ukraine. Ảnh: Skelia

Địa hình "bất khả xâm phạm" và cú lội ngược dòng của Lữ đoàn 66

Theo thông tin từ một sĩ quan tham gia chiến dịch chia sẻ với Army TV, binh sĩ Ukraine vừa thực hiện một bước tiến táo bạo vào ngôi làng tiền tuyến Serednie – nơi mà quân đội Nga từng chắc chắn rằng, đối phương không thể đặt chân tới. Trận chiến đòi hỏi một chiến dịch càn quét tỉ mỉ, từng căn nhà, từng tầng hầm một.

Làng Serednie nằm trên hướng Lyman ở miền đông Ukraine, trục chiến trường mà lực lượng Nga lâu nay vẫn dồn dập sức ép để tiến về vành đai pháo đài – chuỗi các thành phố kiên cố neo giữ tỉnh Donetsk.

Việc Lữ đoàn Cơ giới Tác chiến Độc lập số 66 tái chiếm Serednie là một nước đi chiến lược trong chiến dịch phản công thầm lặng của Ukraine, giúp giành lại từng tấc đất trên trục giao tranh này. Chính vì thế, sự đổi chủ của ngôi làng mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những gì thể hiện trên bản đồ.

Chiến dịch Vivaldi: Từ không kích đến "biển lửa" hầm trú ẩn

Phó chỉ huy tiểu đoàn cơ giới số 1 của lữ đoàn, sĩ quan có mật danh Kassta (Timokha), cho biết chiến dịch mang tên mã Operation Vivaldi đã được triển khai đầy bất ngờ. Ngồi trên các vị trí vừa chiếm được trước đó, quân Nga hoàn toàn chủ quan, tin rằng địa hình tự nhiên xung quanh đã triệt tiêu mọi khả năng phản công của Ukraine.

“Quân Nga sau khi đạt được một số bước tiến hướng này, đã hoàn toàn không ngờ tới một đòn phản công hay một chiến dịch tấn công đáp trả”, Timokha chia sẻ.

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch không thể hoàn thành trong một sớm một chiều bởi Serednie chằng chịt các công sự hầm ngầm và tòa nhà kiên cố. Lực lượng Ukraine đã tiến hành theo một quy trình bài bản, bao gồm:

Trinh sát toàn diện: Dò dẫm và nắm bắt từng vị trí đóng quân của địch.

Hỏa lực dập lửa: Sử dụng máy bay không người lái (drone), máy bay ném bom hạng nặng và pháo binh để bào mòn lực lượng đối phương – được ước tính có quy mô khoảng ít nhất một trung đội.

Đột kích dứt điểm: Các nhóm xung kích tiến vào hiệp đồng chặt chẽ cùng các đơn vị đồng minh.

Nhìn chung, tổng thể Chiến dịch Vivaldi được tiến hành dưới một lớp màn "bịt miệng thông tin" nghiêm ngặt (thông tin mật), qua đó đã xóa sạch các túi thâm nhập rộng tới 75 km² của địch và giải phóng thêm 10 km² lãnh thổ.

Sản phẩm của AI

Mọi nỗ lực phản công nhỏ lẻ của quân Nga nhằm tái chiếm ngôi làng đều vấp phải sự kháng cự mãnh liệt và bị bẻ gãy ngay từ vòng ngoài. Tuy nhiên, phản ứng dữ dội nhất của Moscow lại không nằm trên chiến trường mà ở trên... không gian mạng.

Trước những thước phim ghi lại cảnh Ukraine giải phóng Serednie, một số kênh truyền thông và tài khoản mạng xã hội của Nga cho rằng chúng là sản phẩm được làm giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI).