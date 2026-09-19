Ông Zelensky đưa ra lời thừa nhận khó khăn về Ukraine, tiết lộ đang cầu cứu châu Âu

Ông Zelensky cho biết dù đối mặt với thâm hụt ngân sách khổng lồ nhưng Ukraine sẽ có giải pháp. Ảnh: GI.

Trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Carpathian 8 hôm thứ Sáu 18/9, ông Zelensky cho biết, Ukraine đang đối mặt với "thâm hụt ngân sách khổng lồ" nhưng đang nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề này.

"Hôm qua, chúng tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và chúng tôi sẽ sớm gặp lại bà ấy. Chúng tôi đang chuẩn bị một số đề xuất để giải quyết thâm hụt ngân sách, điều mà tôi đã nói đến, sự thâm hụt mang tính toàn cầu" - ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này: "Tôi đã biết một số giải pháp trong số đó. Đã có những thỏa thuận được ký kết rồi".

Hãng Reuters đưa tin hôm 12/9, dẫn lời bà Roksolana Pidlas, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, rằng Ukraine không còn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu quốc phòng bằng nguồn lực trong nước.

Ông Zelensky trưuóc đó đã thừa nhận ngân sách quân đội Ukraine đang thiếu hụt 27 tỷ USD. Ông yêu cầu châu Âu ngay lập tức giải ngân một phần khoản vay của EU dành cho Kiev vào năm tới để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng.

Tờ Washington Post, dẫn lời hai nhà ngoại giao, đưa tin rằng các nhà hoạch định chính sách châu Âu dự kiến "có sự sai lệch nhất định so với dự báo ngân sách" nhưng không lường trước được mức thâm hụt lớn đến vậy trong thời gian ngắn. Tờ báo cho biết, nhiều câu hỏi nghiêm túc đang được đặt ra ở châu Âu về cách tính toán chính xác con số 27 tỷ USD.

Ukraine đã phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong vài năm qua, với hy vọng bù đắp bằng viện trợ của phương Tây. Ngân sách năm nay được thông qua với mức thâm hụt 1,9 nghìn tỷ hryvnia (45 tỷ USD).