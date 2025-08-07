Ấn Độ và Nga thông báo hợp tác trong bối cảnh sức ép từ Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan, Nga vào tháng 10/2024. Ảnh: Rediff.

Theo thông cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Ấn Độ và Nga ngày 6/8 đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 của Nhóm công tác về hiện đại hóa và hợp tác công nghiệp. Cuộc họp diễn ra tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ Ủy ban Liên chính phủ Ấn Độ – Nga về Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Văn hóa.

Phiên họp đánh giá tiến triển kể từ cuộc họp lần thứ 10 và đặt ra các định hướng nhằm củng cố hợp tác trong các lĩnh vực then chốt. “Các cuộc thảo luận bao gồm cập nhật từ các tiểu ban về hiện đại hóa, khai khoáng, phân bón và vận tải đường sắt, cùng các lĩnh vực hợp tác mới nổi”, thông cáo nêu rõ.

Cả Ấn Độ và Nga xác nhận đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ hàng không vũ trụ, bao gồm việc xây dựng đường hầm gió hiện đại, sản xuất động cơ piston cho máy bay cỡ nhỏ, cũng như phát triển chung các công nghệ sợi carbon và in 3D.

Hai nước còn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong khai thác đất hiếm, khoáng sản chiến lược, khí hóa than ngầm và xây dựng hạ tầng công nghiệp hiện đại. Các lĩnh vực như nhôm, phân bón và vận tải đường sắt cũng được nhấn mạnh là trọng tâm hợp tác, cùng với đào tạo, chuyển giao công nghệ trong thiết bị ngành khai khoáng, thăm dò tài nguyên và quản lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt.

Phiên họp do ông Amardeep Singh Bhatia, Thư ký Bộ Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa Ấn Độ cùng Thứ trưởng Bộ Công thương Nga Alexey Gruzdev đồng chủ trì. Khoảng 80 đại biểu hai nước, bao gồm quan chức chính phủ, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tham gia.

Cuộc họp kết thúc bằng việc hai bên ký kết biên bản ghi nhớ phiên họp thứ 11, tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và cam kết thúc đẩy hợp tác công nghiệp – kinh tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Ấn Độ vì tiếp tục giao thương với Nga. Theo tờ Hindustian Times, các diễn biến mới cho thấy New Delhi hiện vẫn giữ lập trường độc lập trong quan hệ đối ngoại và kinh tế.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng thuế đối ứng với nước này lên mức 50%. Mức thuế bổ sung 25% sẽ có hiệu lực sau 21 ngày.