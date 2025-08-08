Thế giới 24h: Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng, ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp một con đường sau trận lũ ở huyện Yuzhong, tỉnh Cam Túc (ảnh: Xinhua)

Lũ quét khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích ở Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8/8 đưa tin, 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích do lũ quét và lở đất ở tỉnh Cam Túc. Tình hình nghiêm trọng nhất ở huyện miền núi Yuzhong, khi những trận mưa lớn rút xuống từ chiều ngày 7/8 (giờ địa phương) đã gây ra lũ quét, khiến khoảng 4.000 người bị cô lập.

“Từ ngày 7/8, mưa lớn liên tục đã gây ra lũ quét. Tính đến 15h30 ngày 8/8, đã có 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích”, CCTV đưa tin về thời tiết ở tỉnh Cam Túc.

Hôm 8/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho giới chức tỉnh Cam Túc “nỗ lực tối đa” để tìm kiếm những người mất tích do lũ quét.

“Ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu hộ những người đang mất tích, di dời và tái định cư những người có thể gặp nguy hiểm, giảm thiểu thương vong và khôi phục liên lạc, giao thông càng sớm càng tốt”, ông Tập chỉ đạo.

Theo CCTV, đánh giá trên tình hình “thời tiết khắc nghiệt diễn biến phức tạp”, ông Tập cũng chỉ thị giới chức các địa phương “không được chủ quan, lơ là” và phải tăng cường nỗ lực dự báo, cảnh báo rủi ro.

Trung Quốc hoan nghênh Nga – Mỹ đối thoại

Ông Tập Cận Bình và ông Putin trong một cuộc gặp (ảnh: Getty)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8/8 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin.

Theo CCTV, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã thông báo cho ông Tập về hoạt động trao đổi thông tin gần đây giữa Nga với Mỹ và cho biết, Moscow sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh.

Phát biểu trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc hoan nghênh Nga – Mỹ tiếp tục đối thoại, ủng hộ cải thiện quan hệ giữa hai nước, đồng thời khuyến khích các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đề cập đến tình hình Ukraine, ông Tập cho rằng không có giải pháp đơn giản nào cho các vấn đề phức tạp, và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên đàm phán, hướng tới hòa bình.

Trong cuộc gọi, ông Tập – ông Putin cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Nga – Trung Quốc phát triển.

Hôm 7/8, ông Yury Ushakov – cố vấn Điện Kremlin – cho biết, ông Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong “tuần tới”.

Theo ông Putin, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là một trong những địa điểm phù hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Trump.

Hôm 8/8, Fox News (báo Mỹ) đưa tin, cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga – Mỹ có thể được tổ chức vào ngày 11/8, tại Rome (thủ đô Italia). Tuy nhiên, một nguồn tin nói với TASS rằng, Rome không phải địa điểm phù hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Ukraine và phương Tây thảo luận về kế hoạch đàm phán với Nga

Ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga (ảnh: Reuters)

Hôm 7/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo phương Tây về kế hoạch tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh song phương và một hội nghị thượng đỉnh ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

“Hôm qua, nhiều hình thức tiềm năng cho các hội nghị thượng đỉnh nhằm mang lại hòa bình đã được thảo luận – 2 cuộc gặp song phương và một cuộc gặp ba bên”, ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội X, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Ukraine không e ngại các cuộc gặp và hy vọng phía Nga cũng có cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Yury Ushakov – cố vấn Điện Kremlin – cho biết, Tổng thống Nga Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong “tuần tới”.

Theo Kyiv Independent, hôm 6/8, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã thông báo về kết quả cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Putin tại Moscow.

Theo New York Times, cuộc gọi còn có sự tham gia của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông có thể gặp Tổng thống Nga Putin “rất sớm”, sau cuộc họp “rất hiệu quả” của đặc phái viên Mỹ Witkoff tại Moscow.

Ukraine: Số người tin vào khả năng gia nhập NATO giảm mạnh nhất 3 năm

Số lượng người Ukraine lạc quan về khả năng nước này gia nhập NATO đã giảm khoảng 1/2 trong vòng 3 năm qua, kết quả khảo sát do Viện Gallup (Mỹ) công bố hôm 7/8 cho thấy.

Lực lượng Ukraine triển khai súng máy, tìm cách bắn hạ UAV trong đêm (ảnh: CNN)

Theo Gallup, kết quả khảo sát mới cho thấy, chỉ có 32% số người được hỏi tin rằng Ukraine có thể gia nhập NATO trong vòng 10 năm tới – mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Năm 2023, tỷ lệ người dân Ukraine tin rằng nước này có thể sớm gia nhập NATO là 69% (mức cao nhất).

Kết quả khảo sát hôm 7/8 của Gallup cũng cho thấy, 17% số người được hỏi tin rằng Ukraine có thể gia nhập NATO trong vòng 10 – 20 năm tới, và 8% tin rằng điều này có thể thành hiện thực trong hơn 20 năm nữa.

Trong khi đó, 33% số người tham gia khảo sát cho biết, họ không tin rằng Ukraine có thể trở thành thành viên NATO – mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 30/9/2022, Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO.

Tham vọng gia nhập NATO của Ukraine được cho là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Brazil bị Mỹ áp mức thuế 50%, Trung Quốc lên tiếng

Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì quyết định áp đặt mức thuế quan “bất hợp lý” đối với Brazil, RT hôm 7/8 đưa tin.

Trong tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh “ủng hộ mạnh mẽ Brazil trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia”, đồng thời “phản đối sự can thiệp từ bên ngoài đối với các vấn đề nội bộ của Brazil”.

Ông Vương Nghị cũng nói thêm rằng, Trung Quốc ủng hộ Brazil trong việc “chống lại các biện pháp thuế quan mang tính bắt nạt” và tăng cường hợp tác giữa các nước, đặc biệt là thông qua BRICS – Nhóm các nền kinh tế mới nổi.

Theo RT, ông Vương Nghị hôm 6/8 đã có cuộc điện đàm với ông Celso Amorim – cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng, “việc sử dụng thuế quan như một loại vũ khí để đối phó các quốc gia khác là “không bền vững” và có thể “làm suy yếu các quy tắc của WTO”.

Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng thuế bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.