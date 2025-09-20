Ông Lavrov: Nga sẵn sàng thỏa hiệp vấn đề Ukraine, với 2 điều kiện

Binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Mirage trước nguy cơ UAV Nga tấn công (ảnh: Pravda)

Ông Lavrov: Các lợi ích cốt lõi của Nga cần được tôn trọng

Phát biểu hôm 19/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng thỏa hiệp với Kiev, nếu các lợi ích cốt lõi của nước Nga được tôn trọng.

Năm nay, Nga – Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không đạt được kết quả đột phá nào nhằm chấm dứt xung đột.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại nhiều lần rằng, về lâu dài, một thỏa thuận bền vững cần có sự thỏa hiệp. Chúng tôi sẵn sàng theo đuổi điều đó, với điều kiện các lợi ích an ninh chính đáng của nước Nga, cũng như các lợi ích hợp pháp của người nói tiếng Nga sinh sống ở Ukraine được tôn trọng ngang bằng với các bên khác”, ông Lavrov phát biểu trên kênh Channel One (Nga), không nêu rõ phạm vi thỏa hiệp mà Moscow sẵn sàng xem xét.

Trong bài phát biểu, ông Lavrov cũng lên án “những đạo luật cực kỳ phản cảm” mà Ukraine đã thông qua kể từ năm 2014, nhằm hạn chế việc sử dụng tiếng Nga ở nơi công cộng.

Về quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã khôi phục các cuộc đàm phán với Nga, vốn bị gián đoạn dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

“Dưới thời ông Biden, các lệnh trừng phạt đã thay thế mọi nỗ lực ngoại giao, và thậm chí không một ai cố gắng thỏa hiệp”, ông Lavrov nói.

Theo RT, dù cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska hồi tháng 8 không mang lại kết quả trực tiếp, song hai bên mô tả đây là “bước tiến tích cực và kịp thời”. Gần đây, ông Trump cũng từ chối áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, trừ khi tất cả các nước thành viên NATO và EU hành động tương tự.

Các bước tiến mới của Nga trên tiền tuyến

Hôm 19/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát thêm làng Muravka (vùng Donetsk) và làng Novoivanivka (vùng Zaporizhia).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cánh quân Trung tâm và Cánh quân phía Đông đóng vai trò chính trong nỗ lực kiểm soát làng Muravka, làng Novoivanivka và gây tổn thất lớn cho lực lượng phòng thủ Ukraine.

Ở Lugansk, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn rừng Serebryanskoye, khu vực có vị trí chiến lược gần thị trấn Kreminna (Lugansk), Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo RIA Novosti, rừng Serebryanskoye nằm trên ranh giới giữa Lugansk và Donetsk. Từ đây, quân đội Nga có thể mở hướng tiến công vào thành phố Lyman (Donetsk) hoặc các tuyến tiếp viện của Ukraine.

Kể từ mùa thu năm 2022, lực lượng Ukraine đã bố trí nhiều cụm phòng thủ vững chắc trong khu rừng này.