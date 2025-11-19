Nga nói bê bối tham nhũng ở Ukraine "hoàn toàn vượt tầm kiểm soát"

Ông Peskov hôm 18-11 nói thêm đây là một vấn đề đau đầu đối với những bên ủng hộ Kiev, bởi "các quan chức Ukraine đang biển thủ viện trợ tài chính" của họ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press

Đầu tháng này, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Timur Mindich, cầm đầu đường dây tội phạm biển thủ 100 triệu USD tiền lại quả từ các hợp đồng với nhà điều hành điện hạt nhân Energoatom của nước này, vốn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Theo đài RT, ông Peskov nói: "Đó không còn là vấn đề nội bộ của Ukraine nữa. Đó là tiền nước ngoài đang bị đánh cắp". Người phát ngôn cũng cho hay số tiền mà chính quyền Mỹ trước đây cung cấp cho Ukraine phần lớn có thể đã bị "đánh cắp" tại Ukraine.

Theo ông Peskov, đã đến lúc các bên ủng hộ phương Tây nên bắt đầu nghĩ đến tiền của chính họ và cả người nộp thuế.

Giới phân tích nhận định vụ bê bối đã làm lung lay vị thế của chính phủ ông Zelensky cả trong và ngoài nước. Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak tuyên bố hôm 17-11 cho rằng Chánh Văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Andrey Yermak biết âm mưu tham nhũng này.

Trong diễn biến khác, Ukraine và Hy Lạp sẽ cùng nhau sản xuất tàu không người lái, sau đó sẽ được lực lượng vũ trang hai nước sử dụng.

Tàu không người lái lớp Magura là loại tàu chính được quân đội Ukraine sử dụng. Ảnh: Ukrinform

Theo báo Kathimerini, thỏa thuận này là một trong những kết quả quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các nguồn tin truyền thông, thỏa thuận về việc cùng sản xuất thiết bị không người lái cho hải quân liên quan đến cả lực lượng vũ trang Ukraine và Hy Lạp.

Dây chuyền sản xuất sẽ được triển khai tại các xưởng đóng tàu của Hy Lạp. Một số tàu không người lái được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi số còn lại được bổ sung vào kho vũ khí của Hy Lạp.

Các công ty Hy Lạp tham gia đóng tàu mặt nước không người lái sẽ sản xuất các hệ thống điện tử và quang học, cảm biến và nếu cần có cả thuốc nổ.

Tàu không người lái lớp Magura là loại tàu chính được quân đội Ukraine sử dụng, lần đầu đi vào hoạt động là tháng 5-2023.