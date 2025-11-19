Toàn bộ chính phủ Ukraine đối mặt sức ép giải tán từ Quốc hội

Phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 18/11 xảy ra mâu thuẫn sâu sắc. Ảnh: Ukrinform.

Theo tờ Euromaidan Press, vụ bê bối tham nhũng tại Ukraine tiếp tục lan rộng. Phe đối lập yêu cầu giải tán toàn bộ chính phủ thay vì chỉ miễn nhiệm hai bộ trưởng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.

Liên minh châu Âu (EU) đánh giá tích cực cuộc điều tra, coi đây là minh chứng cho việc các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine vẫn hoạt động. Tuy nhiên, EU nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý. Một số bộ trưởng bị cáo buộc có liên quan đến đường dây tham nhũng, thất thoát tài sản công. Doanh nhân Tymur Mindich – nhân vật thân cận với ông Zelensky – được xác định là người cầm đầu đường dây.

Ngày 18/11, các nghị sĩ đảng đối lập “Đoàn kết châu Âu” do cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lãnh đạo, đã chặn bục phát biểu tại Quốc hội Ukraine, nhằm ngăn cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk và Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko. Phe đối lập cho rằng chỉ miễn nhiệm hai bộ trưởng là chưa đủ, và yêu cầu giải tán toàn bộ nội các.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Poroshenko tuyên bố lòng tin của dân chúng vào chính quyền “đã sụp đổ”, đồng thời kêu gọi thành lập “chính phủ đoàn kết dân tộc” gồm đại diện các lực lượng chính trị khác nhau, cả phe cầm quyền lẫn đối lập. Mục tiêu là phối hợp bảo vệ đất nước trong thời điểm xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm hai bộ trưởng hôm nay. Chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho một nỗ lực ‘xả hơi’ để duy trì hệ thống tham nhũng”, ông Poroshenko nói.

Tính đến ngày 18/11, có 51 nghị sĩ đặt bút ký kiến nghị bất tín nhiệm nhằm giải tán chính phủ. Quốc hội Ukraine có khoảng 400 nghị sĩ.

Sau phát biểu này của ông Poroshenko, nhiều nghị sĩ đồng loạt hô khẩu hiệu: “Toàn bộ chính phủ phải từ chức”.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, đồng minh của ông Zelensky, sau đó phải tuyên bố tạm nghỉ phiên họp. Theo lời các nghị sĩ, hoạt động của Quốc hội Ukraine trong ngày xem như kết thúc.