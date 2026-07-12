Đưa 70 khách nước ngoài đang bị kẹt ở Hòn Mây Rút về đảo Phú Quốc

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tối 11/7, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc - An Giang, khiến 15 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng các tàu, xuồng trên thực địa, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức đưa 70 du khách nước ngoài còn lại đang bị kẹt ở Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng cựu hộ vẫn đang hỗ trợ nạn nhân, du khách. (Ảnh: Nghi Vịnh)

Chiều 11/7, ngay khi nhận được tin báo về vụ lật ca nô Ocean Pearl Island (biển kiểm soát AG-26751) trên khu vực biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Vùng điều động tàu CSB 2002 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và 712 với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động khẩn cấp đến hiện trường.

2 chỉ huy là Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến trực tiếp chỉ đạo lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 ở An Thới, do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng.

Tất cả khách nước ngoài bị kẹt lại ở Hòn Mây Rút Ngoài đã được đưa về đảo Phú Quốc. (Ảnh: Nghi Vịnh)

Phó Chính ủy Vùng được cử cùng Tổ công tác và xe cứu thương thường trực tại cảng quốc tế An Thới, tiếp nhận và đưa ngay các nạn nhân đến các bệnh viên trên Đảo Phú Quốc.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 11/7 khi ca nô Ocean Pearl Island xuất bến tại cảng quốc tế An Thới lúc 10h30 chở đoàn khách tham quan Hòn Mây Rút Ngoài.

Đến khoảng 13h, khi chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên trở về cảng quốc tế An Thới, do giông lốc, ca nô bị lật lúc mới xuất bến được khoảng 400 mét.

Tàu CSB 2002 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được điều đến hiện trường tham gia cứu hộ nạn nhân vụ lật ca nô chở 36 người ở Hòn Mây Rút chiều 11/7. (Ảnh: Nghi Vịnh)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cùng 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động khẩn cấp đến hiện trường cứu nạn. (Ảnh: Nghi Vịnh)

Đến nay, toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn đã được đưa vào bờ; trong đó 21 người được cứu sống, 15 nạn nhân tử vong.

Trong những nạn nhân được cứu sống có 4 người sức khoẻ ổn định, đã xuất viện; 17 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 người nguy kịch.

Trong tối nay, ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM có mặt tại Phú Quốc để tăng cường cứu chữa cho 2 trường hợp nguy kịch, hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân khác của vụ chìm ca nô.