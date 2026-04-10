Nga - Anh 'khẩu chiến' về cáo buộc liên quan hoạt động của tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, Anh và Na Uy đã dẫn đầu chiến dịch kéo dài một tháng để theo dõi các tàu ngầm Nga gần các tuyến cáp và đường ống dẫn dầu dưới biển quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương.

Hình ảnh do Hải quân Anh công bố vào ngày 9-4-2026 cho thấy tàu HMS Mersey ở phía trước, đang theo dõi tàu khu trục Admiral Grigorovich của Nga và tàu ngầm lớp Kilo Krasnodar trong vùng biển của Anh

Đại sứ quán Nga khẳng định "không thể tin hoặc xác minh" tuyên bố của ông Healey rằng: Anh đã mất nhiều tuần để đẩy lùi "sự xâm lược" của một tàu ngầm Nga bị cáo buộc trong vùng biển trung lập chỉ bằng "một tàu duy nhất và một máy bay giám sát".

Đại sứ quán Nga cho biết thêm, London gần đây đã đưa ra "những tuyên bố và lời đe dọa cực kỳ hung hăng" nhắm vào các tàu thương mại hoạt động vì lợi ích của các công ty Nga và các đối tác của họ, đồng thời cảnh báo rằng "nếu những lời đe dọa này được thực hiện, sẽ có hậu quả".

Đại sứ quán cho biết, Nga không đe dọa cơ sở hạ tầng dưới biển quan trọng đối với Anh, cũng như không sử dụng lời lẽ hung hăng về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream "thuộc về các nước phương Tây".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 9-4 cho biết nước này đã theo dõi và ngăn chặn 3 tàu ngầm Nga trong vùng biển của Anh ở khu vực hàng hải phía Bắc, nơi có các tuyến đường vận chuyển quan trọng và gần các đường cáp ngầm dưới biển trọng yếu.

Ông Healey giải thích rằng quyết định tiết lộ chiến dịch này nhằm mục đích "vạch trần" hoạt động của Nga và gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi đưa ra tuyên bố này để lên án hoạt động của Nga. Và gửi đến Tổng thống Putin, tôi muốn nói rằng: "Chúng tôi thấy hoạt động của các ông trên các đường cáp và đường ống dẫn dầu của chúng tôi. Và ông nên biết rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại chúng sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Lo ngại về các mối đe dọa đối với cáp ngầm dưới biển đã gia tăng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022. Các tuyến cáp này kết nối khoảng 99% lưu lượng truy cập Internet toàn cầu, trong đó Anh có 60 tuyến cáp gần vùng biển của mình.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp ngầm dưới biển.

Theo Al Jazeera, Xinhua