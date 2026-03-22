Anh đưa tàu ngầm hạt nhân đến Biển Ả-rập, chuẩn bị cho kịch bản leo thang

Tàu ngầm HMS Anson, được trang bị tên lửa Tomahawk Block IV (tầm bắn 1.600 km) và ngư lôi Spearfish, đã rời Perth hồi đầu tháng này và di chuyển khoảng 8.700 km đến Biển Ả-rập.

Tàu ngầm này định kỳ nổi lên mặt nước để liên lạc với Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực của Anh tại Northwood, nơi bất kỳ lệnh phóng nào cũng sẽ được Thủ tướng phê chuẩn và được chuyển tiếp bởi tham mưu trưởng.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận vị trí của tàu ngầm, cho biết chính phủ sẽ không cung cấp chi tiết về các hoạt động hoặc triển khai cụ thể, đồng thời nói thêm rằng năng lực trong khu vực được "xem xét liên tục".

Việc triển khai tàu ngầm diễn ra sau khi London cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công các vị trí của Iran đe dọa Eo biển Hormuz. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho rằng Anh đã “quá chậm trễ” trong việc tăng cường hỗ trợ.