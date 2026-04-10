Chủ nhân 42 cây mai vàng ở Côn Đảo lần đầu lên tiếng về quyết định tịch thu cây

Ngày 10/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) cho biết đang thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Hạt Kiểm lâm).

Trước đó, ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông T. và phạt bổ sung tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng với lý do "không rõ nguồn gốc". Số cây này được ông chăm sóc trong khuôn viên trụ sở cũ của Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Theo ông T., toàn bộ 42 cây mai vàng đều do ông sở hữu, được đưa từ đất liền ra Côn Đảo để trồng và chăm sóc trong thời gian dài, nhiều người dân địa phương đều biết rõ. Các cây có kích thước khá lớn với phần hoành khoảng 40-50cm.

“Đó là những đứa con tinh thần của tôi, được đưa từ đất liền ra đảo chăm sóc qua nhiều đợt vận chuyển. Công việc của tôi đặc thù nên người ở đâu là mai ở đó”, ông T. nói.

Những gốc mai vàng của ông T. trong khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bị tịch thu. Ảnh: M.C

Ông T. cho biết không đồng tình với quyết định xử phạt, tịch thu cây và sẽ khiếu nại đến cùng. “Tôi đã mời luật sư tư vấn để hoàn thiện các thủ tục khiếu nại gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện tôi đang thực hiện khiếu nại lần 1; nếu không đạt kết quả như mong muốn, sẽ tiếp tục khiếu nại lần 2 theo quy định”, ông T. nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo khẳng định, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông T. về hành vi cất giữ 42 gốc mai vàng không rõ nguồn gốc là đúng quy định.

Theo ông Hậu, việc xử phạt nhằm ngăn chặn tình trạng vào rừng đào bới, bứng mai tự nhiên về làm cây kiểng để mua bán, trao đổi, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cho hay, quyết định xử phạt được thực hiện theo các quy định pháp luật tại Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Từ những căn cứ đó, Hạt Kiểm lâm đã quyết định xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-CP).

Ngày 10/4, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (thuộc UBND TPHCM) đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguồn gốc 42 cây mai vàng bị tịch thu để xử lý theo quy định pháp luật.