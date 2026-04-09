Chiến sự Iran chiều 9/4: Ngoại trưởng Bỉ suýt chết trong vụ tấn công tên lửa; Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận

Một địa điểm ở Beirut bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: RT.

Thư ký riêng của thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng

Quân đội Israel hôm thứ Năm 9/4 cho biết họ đã tiêu diệt Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng kiêm cháu trai của phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, trong một cuộc không kích gần Beirut hôm thứ Tư.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mô tả Harshi trong một tuyên bố là “một cộng sự thân cận và cố vấn cá nhân của Naim Qassem, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và bảo vệ văn phòng của ông ta”.

Thông báo được đưa ra sau một ngày Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn ở Lebanon, mà Israel cho biết là cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của họ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bị tấn công đồng thời trên khắp cả nước. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 182 người đã thiệt mạng và 890 người bị thương trong các vụ tấn công.

Suốt đêm, lực lượng Israel tiếp tục các hoạt động ở miền nam Lebanon. Lực lượng IDF cho biết họ đã tấn công hai điểm vượt sông quan trọng bắc qua sông Litani, mà họ cho là do Hezbollah sử dụng để vận chuyển vũ khí, tên lửa và bệ phóng, cùng với các kho chứa vũ khí, bệ phóng và trung tâm chỉ huy trong khu vực.

Italy lên án mọi hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã lên án mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

“Chúng ta đã tiến rất gần tới điểm không thể quay đầu, nhưng hiện giờ đang đối mặt với một triển vọng hòa bình mong manh cần phải được theo đuổi một cách kiên định” - bà Meloni nói trước quốc hội.

Bà cho biết đối với Italy và Liên minh châu Âu, việc khôi phục “tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz cũng là điều quan trọng.

Trung Quốc kêu gọi ổn định Trung Đông

Trung Quốc đã kêu gọi các bên đang đàm phán khuôn khổ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhanh chóng mang lại sự ổn định cho khu vực Trung Đông.

“Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nắm bắt cơ hội hòa bình này và đưa khu vực trở lại ổn định càng sớm càng tốt,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong một cuộc họp báo.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng cho biết tại một cuộc họp báo khác rằng Bắc Kinh sẽ “tiếp tục nỗ lực làm dịu tình hình và đạt được chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến”.

3 nhà báo thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel

Ít nhất ba nhà báo đã thiệt mạng hôm thứ Tư trong các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon và Gaza, bao gồm người dẫn chương trình Al-Manar Susan Khalil, người dẫn chương trình phát thanh Sawt al-Farah Ghada Al Dayekh và phóng viên Al Jazeera Mohammed Wishah.

Tuy nhiên, quân đội Israel tuyên bố rằng Wishah là một đặc vụ Hamas đang hoạt động dưới vỏ bọc nhà báo.

Tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở các quốc gia vùng Vịnh

Không một quốc gia vùng Vịnh nào báo cáo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của mình kể từ thứ Tư, và sáng thứ Năm đánh dấu một sự tạm lắng trong giao tranh sau khi Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn.

Các nước lên án Israel tấn công Lebanon

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tin rằng Lebanon phải được đưa vào thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bà cũng phản đối ý kiến cho rằng Iran nên thiết lập hệ thống thu phí ở eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng “tự do hàng hải có nghĩa là hàng hải phải được tự do”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột trong khu vực phải được chấm dứt như một phần của thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran.

Pakistan, một trong những nước trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các cuộc tấn công này “làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực và cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo cơ bản”, đồng thời kêu gọi “các bước đi cụ thể để chấm dứt sự xâm lược của Israel đối với Lebanon”.

Bộ Ngoại giao Oman đã đưa ra “lời lên án mạnh mẽ nhất” đối với các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Lebanon cũng như “những gì chúng thể hiện về tội ác chiến tranh và vi phạm trắng trợn” chủ quyền quốc gia.

Tổ chức này cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về số người chết trong các “cuộc tấn công tàn bạo” của Israel , đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Nhà nước Do Thái phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Người Iran tưởng niệm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Hàng nghìn người Iran đã xuống đường trên khắp cả nước để tưởng niệm 40 ngày kể từ ngày mất của Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Đại sứ Iran xóa bài đăng về đàm phán

Đại sứ Iran tại Pakistan, Reza Amiri Moghadam, đã xóa một bài đăng trên X, trong đó ông nói rằng phái đoàn Tehran sẽ đến Islamabad tối nay để "đàm phán nghiêm túc" về thỏa thuận hòa bình 10 điểm được đề xuất.

Nghị sĩ Mỹ sẽ thúc đẩy nghị quyết chấm dứt chiến tranh

Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Booker cho biết ông và các đảng viên Dân chủ khác sẽ một lần nữa “thúc đẩy bỏ phiếu về Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh để chấm dứt cuộc chiến nguy hiểm này ở Trung Đông”.

Những nỗ lực tương tự của đảng Dân chủ tại Quốc hội trước đây đã thất bại, và đảng này hiện đang là thiểu số tại Thượng viện.

Chuyên gia: Chỉ một lượng dầu nhỏ đi qua eo biển Hormuz

Hiện chỉ có một lượng dầu "rất nhỏ" được vận chuyển ra khỏi eo biển Hormuz do sự không chắc chắn về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có bền vững hay không, Tom Kloza, cố vấn năng lượng trưởng của công ty Gulf Oil, đã nói với CNN.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây thực sự chỉ là những bước đi nhỏ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy eo biển sẽ mở cửa trở lại, và rõ ràng đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn mong manh,” ông nói.

Ngoại trưởng Bỉ chỉ cách nơi tên lửa rơi ở Beirut vài trăm mét

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ đã chỉ trích cuộc không kích “quy mô lớn” của Israel vào Beirut, cho biết cuộc tấn công xảy ra chỉ cách nơi ông đang có mặt vài trăm mét trong chuyến thăm chính thức.

Maxime Prévot đang thăm Đại sứ quán Bỉ tại thủ đô Lebanon hôm thứ Tư thì các tên lửa rơi xuống “chỉ cách vài trăm mét”, ông viết trên mạng xã hội X.

Prévot cho biết ông đang chuẩn bị ca ngợi Lebanon vì đề nghị đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn với Israel thì “Israel đã tiến hành, không hề có cảnh báo trước, một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.”

“Điều này phải chấm dứt. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran phải bao gồm cả Lebanon,” ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã lên án các hoạt động quân sự đang tiếp diễn tại Lebanon sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi “tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt hành động thù địch,” theo một người phát ngôn trong tuyên bố hôm thứ Tư.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm 3 điểm của kế hoạch hòa bình

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đã vi phạm 3 trong số 10 điểm của kế hoạch hòa bình trước khi bắt đầu đàm phán với Iran. Tuyên bố của ông cho biết:

"Sự ngờ vực sâu sắc về mặt lịch sử mà chúng ta dành cho Mỹ bắt nguồn từ việc nước này liên tục vi phạm mọi cam kết, và thật không may, điều đó lại đang lặp lại một lần nữa."

Như Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rõ ràng trên tài khoản mạng xã hội TruthSocial của mình, đề xuất 10 điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran là "cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán" và là nền tảng chính cho các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, ba điểm trong đề xuất này cho đến nay đã bị vi phạm:

1, Việc không tuân thủ điểm đầu tiên trong đề xuất 10 điểm, liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Lebanon - một cam kết mà Thủ tướng Shahbaz Sharif cũng đã đề cập rõ ràng và tuyên bố là "lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Lebanon và các khu vực khác, có hiệu lực ngay lập tức."

2, Việc một máy bay không người lái bất hợp pháp xâm phạm không phận Iran, và bị phá hủy tại thành phố Lar thuộc tỉnh Fars, là hành vi vi phạm rõ ràng điều khoản cấm mọi hành vi xâm phạm không phận Iran trong tương lai.

3, Quyền làm giàu uranium của Iran, được nêu trong Điểm Sáu của Khung Thỏa thuận, đã bị phủ nhận. Giờ đây, chính "cơ sở hiệu quả cho các cuộc đàm phán" đã bị vi phạm một cách công khai và rõ ràng ngay cả trước khi chúng bắt đầu. Trong tình huống này, một lệnh ngừng bắn song phương hoặc các cuộc đàm phán là không nên".