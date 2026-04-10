Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Iran

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Vào chiều 8-4, bà Takaichi và ông Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 25 phút. Bà Takaichi bày tỏ quan điểm rằng Nhật Bản hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, và coi đây là một diễn biến tích cực.

Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng các biện pháp nhằm làm dịu tình hình, trong đó có việc bảo đảm tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, sẽ được triển khai, và một thỏa thuận cuối cùng sẽ sớm đạt được thông qua ngoại giao.

Bà Takaichi nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng đối với toàn cầu và là tài sản chung của thế giới. Bà kêu gọi sớm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền của tất cả các quốc gia, trong đó có những nước liên quan đến Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi cũng đề cập đến một công dân Nhật Bản bị phía Iran giam giữ và đã được tại ngoại hôm 6-4. Bà cho biết người này hiện đang được bảo lãnh tại ngoại và kêu gọi giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trong khi đó, ông Pezeshkian đã giải thích với bà Takaichi về lập trường của Iran đối với tình hình hiện nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Takaichi nói rằng Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Bà cho biết sẽ tiếp tục chủ động triển khai các nỗ lực ở mọi cấp độ.

Theo NHK