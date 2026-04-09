Israel tấn công khiến hàng trăm người chết ở Lebanon, Iran thề sẽ trả thù

Cảnh đổ nát do chiến sự tại Thủ đô Beirut của Lebanon

Các chiến đấu cơ Israel đã dội bom san phẳng nhiều tòa nhà ở trung tâm Beirut, khiến bầu trời ngập trong khói. Bộ trưởng Quốc phòng Israel gọi đây là “một cuộc tấn công bất ngờ” nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran.

Thủ đô Beirut của Lebanon la liệt những chiếc xe ô tô bị bẹp dúm do các vụ nổ và những mảnh vỡ của các tòa nhà, khi Israel ném bom hơn 100 địa điểm quân sự của Hezbollah trên khắp Lebanon.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ở Trung Đông không bao gồm Lebanon, trái ngược với tuyên bố của nước trung gian hòa giải Pakistan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Lebanon là “một cuộc xung đột riêng rẽ” và không phải là một phần của thỏa thuận.

Các bệnh viện ở Lebanon kêu gọi hiến máu khẩn cấp, trong khi Bộ Y tế nước này hối thúc người dân không tụ tập trên đường phố để xe cứu thương có thể tiếp cận những người bị thương.

Nhiều người vội vã chạy về nhà để kiểm tra tình hình gia đình họ. Camera đã ghi lại cảnh một người đàn ông chạy về phía tòa nhà bị trúng bom ở khu Chiyah, và hét lên: “Có người bên trong!”. Hình ảnh những đứa trẻ bị vùi lấp dưới đống đổ nát lan truyền trên mạng xã hội khi mọi người cố gắng tìm kiếm cha mẹ của chúng.

“Tôi có một người bạn trong tòa nhà này, Mahmoud. Tôi không biết anh ấy ở đâu. Anh ấy không nghe điện thoại. Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc chiến này, nó đang trở nên lố bịch”, Shaden Fakih, một huấn luyện viên thể dục 24 tuổi, người có mặt khi cuộc tấn công của Israel làm sập một tòa nhà ở khu Barbour thuộc trung tâm Beirut, cho biết.

Iran lên án cuộc tấn công nêu trên của Israel, gọi đây là “vụ thảm sát dã man”

Các nguồn tin nói với hãng tin Tasnim của Iran rằng Iran sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận nếu Israel “tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon”, và cuộc khủng hoảng này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran và người đồng cấp Pakistan thảo luận.

Iran đã lên án cuộc tấn công nêu trên của Israel, gọi đây là “vụ thảm sát dã man”, trong khi chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thề sẽ trả thù.

Về phần mình, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết hai mặt trận - Iran và Lebanon - là riêng biệt, đồng thời nói rằng mục tiêu là “thay đổi thực tế ở Lebanon và loại bỏ các mối đe dọa đối với cư dân phía Bắc”.

Vị chính trị gia Israel này tiếp tục đe dọa lãnh đạo Hezbollah. “Chúng tôi đã cảnh báo Naim Qassem rằng Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì tấn công Israel nhân danh Iran - và Naim Qassem cũng sẽ phải trả giá cho hành động của mình”, ông Katz nói.