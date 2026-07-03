Hà Nội nói về việc hàng nghìn người cao tuổi phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền

Gần 10.000 trường hợp được trung tâm trực tiếp phục vụ tại nhà

Ngày 2/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc cho biết, thời gian qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ ủy quyền của người cao tuổi, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo ông Phan Văn Phúc, căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được lập trước đây hết hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Tại Hà Nội, có 92.364 người thuộc diện phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền. Đây là số lượng rất lớn, chủ yếu là người cao tuổi, người sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Vụ việc cụ bà tại phường Bạch Mai được con cháu khiêng đến cơ quan chức năng để hoàn thành ủy quyền đã hết hạn

Nhận diện sớm khó khăn này, Trung tâm đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, phục vụ người dân ngay tại nhà.

Ông Phúc nhấn mạnh, hiện pháp luật chưa quy định việc giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với trường hợp này. Tuy nhiên, việc triển khai phục vụ tận nơi được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, trong tổng số 92.364 trường hợp phải thực hiện lại thủ tục, đã giải quyết được khoảng 78.000 trường hợp, trong đó gần 10.000 trường hợp được trung tâm trực tiếp phục vụ tại nhà.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho rằng, cần nhìn nhận việc trên trong tổng thể việc triển khai chính sách thay vì chỉ xem xét một trường hợp đơn lẻ. Phó Chủ tịch UBND thành phố phân tích, giấy ủy quyền hết hiệu lực từ ngày 30/6/2026 đồng nghĩa với việc những người đang nhận lương hưu thay cha mẹ, người thân sẽ phải thực hiện lại thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Với số lượng lên tới hơn 92.000 người, thành phố cần có phương án tổ chức thực hiện phù hợp, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là đối tượng người cao tuổi.

Cần đặc biệt quan tâm đến thái độ phục vụ

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm lên khoảng 8,22%.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp

Đây là mức tăng trưởng khá cao so với nhiều năm trước và có sự cải thiện qua từng quý. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra cho 6 tháng đầu năm, khoảng 10%, do đó thành phố cần tập trung phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm phục vụ hành chính công tại cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong thời gian chưa hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ về cấp xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng phục vụ tại các điểm giao dịch. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tiếp xúc trực tiếp với người dân.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các xã, phường, mặc dù cán bộ tại các điểm phục vụ hành chính công không thuộc biên chế địa phương, vẫn phải phối hợp giám sát, nhắc nhở và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Đối với người dân, đây là một hệ thống thống nhất. Người dân không phân biệt cán bộ thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hay thuộc xã, phường. Vì vậy, tất cả cán bộ trực tiếp làm việc với người dân đều phải thực hiện đúng tác phong, tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ", Chủ tịch UBND thành phố nói.