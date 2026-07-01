Mỹ - Iran nối lại đàm phán về số tài sản trị giá 6 tỷ USD

Các nhà đàm phán Iran. Ảnh: WANA

Hai bên vẫn chưa có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên nào kể từ khi ký kết thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

Báo Guardian đưa tin các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có mặt tại Qatar hôm 30/6 để đàm phán về các vấn đề khu vực, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn với Iran và vấn đề Lebanon. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari nhấn mạnh các cuộc đàm phán này diễn ra thông qua các nhà trung gian hòa giải của Qatar. Ông Al-Ansari nói: “Các phái viên Mỹ đến đây không phải để thương lượng với phía Iran”.

Nhóm đàm phán của Mỹ đang tìm kiếm thông tin chi tiết về kế hoạch thu phí của Iran tại eo biển Hormuz và mối liên hệ giữa kế hoạch này với các đề xuất tham vấn do Oman đưa ra, trong đó đề xuất thu phí dịch vụ hàng hải.

Việc Mỹ - Iran chưa khôi phục đối thoại trực tiếp về việc thực thi bản ghi nhớ ký kết ngày 17/6 cho thấy bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt quanh quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz và lập trường phản đối của Iran với kế hoạch ngừng bắn tại Lebanon”.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran thậm chí còn chưa bắt đầu, mặc dù thời hạn 60 ngày kể từ ngày 17/6 để hoàn tất thương lượng đang trôi qua. Ngoài ra, các cuộc đàm phán tiếp theo dường như đang gặp trở ngại sau khi hai bên đọ hỏa lực ở eo biển Hormuz cuối tuần qua.

Về lý thuyết, các cuộc đàm phán có thể được gia hạn sau thời hạn 60 ngày, nhưng tiến độ chậm chạp đang bắt đầu khiến một số nhà ngoại giao lo ngại.