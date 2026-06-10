"Không thể tệ hơn được nữa": chuyên gia Mỹ nói về thất bại của Ukraine tại Quân khu Đông Bắc

Binh sĩ Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh Getty

“Trên thực tế, Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường và những người có thông tin bên trong hệ thống ở phương Tây đều hiểu điều đó. Nhưng điều họ ít muốn làm nhất là nói công khai về vấn đề này. Thay vào đó, đã xuất hiện một chiến dịch truyền thông quy mô lớn với thông điệp rằng Ukraina đã xoay chuyển được cục diện chiến sự. Theo tôi, đó là những lập luận hoàn toàn vô lý”, ông Mearsheimer nói.

Theo học giả này, Nga đang giữ lợi thế trên chiến trường, trong khi Ukraine phải đối mặt với những thách thức lớn về nhân lực.

“Nga rõ ràng đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Tình hình của Ukraine không thể tồi tệ hơn. Họ không thể tuyển đủ quân để bù đắp những tổn thất lớn trên chiến trường. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với vấn đề đào ngũ nghiêm trọng”, ông Mearsheimer nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo The India Today rằng hoặc Nga sẽ giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện do Kiev quản lý bằng biện pháp quân sự, hoặc Ukraine sẽ tự rút khỏi những khu vực này và chấm dứt giết hại người dân nơi đây.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những khó khăn trên chiến trường thúc đẩy Ukraine buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ bây giờ.