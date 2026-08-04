Bộ Chính trị: Giải thể hội quần chúng hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị đánh giá có lúc, có nơi, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các hội quần chúng chưa thường xuyên, chưa toàn diện, có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; việc đổi mới phương thức hoạt động hội chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, có nơi còn biểu hiện hành chính hóa, bị động, phụ thuộc vào ngân sách.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ, thống nhất về vị trí, vai trò của các hội; còn thiếu cơ chế, chính sách để phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của các hội quần chúng; chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của một số hội còn bất cập, chồng chéo...

Để phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Các cấp uỷ có trách nhiệm lãnh đạo thường xuyên, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động hội; tôn trọng tính tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm của hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; bảo đảm các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, Nhân dân và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các hội quần chúng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng cũng như tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với tổ chức và hoạt động của các hội nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh việc xử lý các trường hợp lợi dụng danh nghĩa hội để trục lợi, hoạt động trái tôn chỉ, mục đích, gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia - dân tộc và uy tín của Đảng, Nhà nước.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, hoạt động của các hội quần chúng phải lấy hội viên, người dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm; hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên, người dân là thước đo chất lượng hoạt động của hội.

Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác hội, hạn chế các phong trào mang tính hình thức, dàn trải; nâng cao năng lực tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các hội.

Bộ Chính trị định hướng việc thành lập và duy trì các hội quần chúng phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhu cầu chính đáng của người dân, đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, tôn chỉ, mục đích hoạt động cũng như khả năng tự chủ về tài chính của từng hội. Chỉ thị cũng nêu rõ không tổ chức hội theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở nếu không thực sự cần thiết.

Đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị yêu cầu phát huy rõ vai trò, chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn do Thủ tướng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Cùng với đó, các hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, tư vấn và phản biện chính sách; đồng thời xây dựng, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị chỉ đạo phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, định hướng, phối hợp hoạt động và hội tự chủ, tự quản, hoạt động theo pháp luật và điều lệ hội; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước đối với hội.

Bên cạnh chỉ đạo đổi mới cơ chế tài chính theo hướng Nhà nước hỗ trợ trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao, Bộ Chính trị định hướng mở rộng cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công đối với các nhiệm vụ phục vụ lợi ích công.

Nhiệm vụ quan trọng khác là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực vận động quần chúng, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại, năng lực số và tinh thần phục vụ hội viên, nhân dân. Có cơ chế thu hút, trọng dụng người có uy tín, tâm huyết, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, nhân lực trẻ tham gia công tác hội.

“Kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp, củng cố hoặc đình chỉ hoạt động, giải thể hội, tổ chức trực thuộc hội hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, không còn phù hợp yêu cầu thực tiễn hoặc có vi phạm pháp luật”, Chỉ thị nêu rõ.