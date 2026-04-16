Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran

Theo Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ các đối tượng trên nằm trong một mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani điều hành - người có cha từng là cố vấn chính trị cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Danh sách trừng phạt bao gồm 9 tàu, gồm các tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, sau khi trước đó tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang lưu trữ trên các tàu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng phát tín hiệu rằng Washington sẵn sàng gia tăng sức ép, cho biết Mỹ có thể áp đặt các “biện pháp trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận tải biển quy mô lớn của ông Shamkhani. Trước đó, vào tháng 7/2025, Washington đã công bố một gói trừng phạt rộng hơn, nhắm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan đến mạng lưới này.