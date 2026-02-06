Mỹ triển khai hệ thống HIMARS tập trận bắn đạn thật cách biên giới Nga 50 km

Trong buổi huấn luyện, các tổ hợp HIMARS đã phóng ba quả tên lửa ra biển Baltic. Đáng chú ý, địa điểm tập trận chỉ cách Kaliningrad (Nga) chưa đầy 50 km, khiến nhiều chuyên gia nhận định đây là động thái mang tính phô trương sức mạnh và gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới Moscow. Hoạt động này diễn ra cùng thời điểm với nhiều đợt triển khai khí tài Mỹ khác gần lãnh thổ Nga.

Hoạt động phóng tên lửa từ hệ thống HIMARS của quân đội Mỹ. (Nguồn: MW)

Cụ thể, các xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ cũng xuất hiện trong cuộc tập trận "Trại mùa đông", tổ chức cách biên giới Nga khoảng 100 km. Trước đó hai ngày, xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley đã được đưa tới khu huấn luyện Bemowo Piskie ở Ba Lan, chỉ cách Nga khoảng 60 km để bắn đạn thật. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn điều máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon thực hiện các nhiệm vụ trinh sát mở rộng gần những khu vực do Nga kiểm soát trên Biển Đen.

Theo giới quân sự, việc triển khai HIMARS tại Lithuania mang ý nghĩa chiến lược lớn. Từ vị trí này, các tổ hợp pháo phản lực Mỹ có thể tấn công hầu hết mục tiêu trong vùng Kaliningrad của Nga, một căn cứ quân sự then chốt nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Ngay cả khi sử dụng loại đạn phản lực 277 mm thông thường, HIMARS vẫn đủ tầm bắn để gây sức ép lên các lực lượng Nga tại đây.

Trong thời gian qua, hệ thống phòng thủ của Nga ở Kaliningrad được cho là chịu áp lực ngày càng lớn, đặc biệt sau khi Mỹ không chỉ triển khai HIMARS mà còn bán hệ thống này cho các nước trong khu vực như Lithuania và Ba Lan. Giữa tháng 1, pháo binh Mỹ và Lithuania đã tiến hành các cuộc huấn luyện nâng cao tại khu thao trường Pabrade, gần biên giới NATO với Belarus, tập trung vào hỏa lực chính xác tầm xa, chỉ huy – kiểm soát kỹ thuật số và khả năng cơ động nhanh.

HIMARS từng chứng minh hiệu quả rõ rệt trong xung đột Nga – Ukraine. Hệ thống này đã giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu quan trọng, từ kho hậu cần, bệ phóng tên lửa, radar phòng không S-400 cho tới các cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Một trong những vụ tấn công gây chú ý nhất diễn ra ngày 1/1/2023, khi HIMARS đánh trúng một doanh trại tạm thời ở vùng Donetsk, khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Dù hỏa lực không mạnh bằng một số hệ thống pháo phản lực khác của NATO như M270 hay Chunmoo của Hàn Quốc, HIMARS vẫn được đánh giá rất cao nhờ thiết kế nhỏ gọn trên khung xe tải 6x6. Ưu điểm này giúp hệ thống có tốc độ cao, cơ động linh hoạt trên nhiều loại địa hình, tăng khả năng sống sót trước đòn phản công và dễ dàng triển khai bằng đường không với số lượng lớn.