Ukraine tung video ám sát sĩ quan Nga cách biên giới 3.500 km

Trung tá Veniamin Mazzherin hiện là Phó chỉ huy đơn vị cảnh sát quân sự Nga đóng tại thành phố Kemerovo, vùng tây nam Siberia. Ảnh: Ukrinform.

Theo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), người thiệt mạng là trung tá Veniamin Mazzherin, Phó chỉ huy đơn vị cảnh sát quân sự Nga đóng tại thành phố Kemerovo, vùng tây nam Siberia. Kemerovo là thành phố nằm sâu trong nội địa Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 3.500 – 3.800 km.

GUR cáo buộc đơn vị đặc nhiệm thuộc Vệ binh Nga mà Mazzherin từng phụ trách đã tham gia vào các “tội ác” tại Kiev trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự mà Nga phát động vào năm 2022.

Trong đoạn video do tình báo Ukraine công bố, một người chưa rõ danh tính cầm thiết bị điều khiển từ xa, sau đó camera lia sang chiếc xe màu bạc đậu ven đường. Vài giây sau, chiếc xe phát nổ, bốc cháy dữ dội.

GUR nói họ đã theo dõi Mazzherin trong thời gian dài trước khi tiến hành vụ ám sát.

Phía Bộ Quốc phòng Nga và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Vụ nổ bom xe được cho là khiến trung tá Mazzherin thiệt mạng. Ảnh: Euromaidan Press.

Vụ nổ khiến sĩ quan Mazzherin thiệt mạng là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ ám sát mà Ukraine thực hiện trong lãnh thổ Nga.

Tháng 4 vừa qua, tướng Nga Yaroslav Moskalik đã thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi gần Moscow. Giới chức Nga cáo buộc “một đặc vụ của cơ quan tình báo Ukraine” gây ra vụ nổ và khởi tố tội khủng bố, song Ukraine không nhận trách nhiệm.

Trước đó vài tháng, một tướng lĩnh cấp cao khác của Nga – người bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine – cũng thiệt mạng khi một quả bom điều khiển từ xa gắn trong xe điện scooter phát nổ trước khu chung cư ở Moscow. Nguồn tin của CNN tiết lộ, cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ ám sát này.

Tháng 11/2023, Ukraine từng tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ ám sát Mikhail Filiponenko, nghị sĩ thuộc hội đồng do Nga dựng lên tại thành phố Luhansk ở miền đông Ukraine. Ông Filiponenko cũng thiệt mạng vì bom xe.