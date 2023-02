Mỹ trả lời 5 vấn đề liên quan đến 3 vật thể lạ bị bắn rơi

Bản đồ cho thấy đường bay của một máy bay Mỹ đang tìm kiếm mảnh vỡ vật thể lạ trên hồ Huron (ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới hôm 13/2, người phát ngôn an ninh Nhà Trắng – ông John Kirby – cho biết, Washington chưa có lý do cụ thể để nghi ngờ 3 vật thể lạ là phương tiện do thám, nhưng không thể loại trừ khả năng này.

“Chúng tôi đã đánh giá liệu những vật thể đó có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với mặt đất hay không. Không có”, ông Kirby nói.

“Chúng tôi đã đánh giá xem liệu chúng có đang gửi đi bất kỳ tín hiệu liên lạc nào không. Chúng tôi không phát hiện thấy gì. Chúng tôi cũng điều tra xem liệu những vật thể này có khả năng tự điều hướng hay không. Chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu của điều này”, ông Kirby cho biết.

“Chúng tôi cũng tìm hiểu xem liệu có ai đang điều khiển chúng hay không. Không có”, ông Kirby nói thêm.

Về đồn đoán 3 vật thể lạ có nguồn gốc ngoài hành tinh, ông Kirby nói: “Tôi không nghĩ người dân Mỹ cần phải lo lắng về người ngoài hành tinh bởi những vật thể nhân tạo đó”.

Trong cuộc họp báo, ông Kirby thừa nhận rằng đến nay, Mỹ vẫn chưa xác định được nguồn gốc và mục đích hoạt động của 3 vật thể lạ.

Từ hôm 10 – 12/2, Mỹ đã bắn hạ 3 vật thể lạ trên không phận Mỹ và Canada. Việc thu thập mảnh vỡ của chúng rất khó khăn bởi Mỹ sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ.

Trước đó, hôm 4/2, Mỹ cũng sử dụng tên lửa để bắn hạ một khí cầu Trung Quốc. Sự việc khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng. Trung Quốc hôm 12/2 cáo buộc khí cầu Mỹ đã hơn 10 lần xâm phạm không phận nước này.

Mỹ vẫn chưa dừng nỗ lực vớt thêm mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Nhà Trắng bác bỏ thông tin trên.

“Không có phương tiện do thám nào của Mỹ bay vào không phận Trung Quốc”, ông Kirby nói.

Khi được hỏi rằng vụ bắn rơi khí cầu có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ Mỹ - Trung hay không, ông Kirby không phủ nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, quân đội Mỹ vẫn đang làm việc để thu thập mảnh vỡ từ khí cầu Trung Quốc và 3 vật thể lạ mới bị bắn rơi.

“Chúng tôi sẽ xác định chúng là gì sau khi hoàn tất việc thu thập các mảnh vỡ. Hiện chúng tôi chưa thu thập được mảnh vỡ nào từ vật thể bị bắn hạ gần đây nhất”, ông Austin nói, đề cập đến vật thể lạ bị bắn hạ hôm 12/2 trên hồ Huron (bang Michigan, Mỹ)

