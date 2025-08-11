Công an Gia Lai vào cuộc vụ đốt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ

Ngày 11-8, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ đốt tài liệu xảy ra tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Tài liệu có dấu đỏ bị hủy trong đêm 29-6 tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ, được người dân phát hiện.

Theo đó, lực lượng an ninh đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ phường Quy Nhơn Tây, cán bộ xã Phước Mỹ trước đây và các cá nhân liên quan để xác minh nội dung, nguồn gốc số tài liệu bị tiêu hủy.

Cuối tháng 6, người dân phát hiện khói nghi ngút bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã Phước Mỹ. Tại hiện trường, nhiều xấp tài liệu có đóng dấu đỏ đang cháy trong bể chứa nước. Người dân đã vớt được một phần tài liệu còn nguyên, gồm đơn thư khiếu nại, tố cáo và công văn giải quyết vụ việc.

Người dân cho biết việc đốt tài liệu diễn ra trong nhiều ngày và do cán bộ UBND xã Phước Mỹ thực hiện. Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước khi xã này sáp nhập với phường Bùi Thị Xuân thành phường Quy Nhơn Tây (ngày 1-7-2025).

Theo quy định, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản công phải được bàn giao đầy đủ, lập biên bản kiểm kê và có xác nhận của các bên liên quan.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh tình trạng đất công bị biến thành đất tư của cán bộ xã Phước Mỹ cũ, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng và để hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên.

Do đó, dư luận càng đặt nghi vấn việc tiêu hủy tài liệu vào ban đêm, ngay trước thời điểm sáp nhập.