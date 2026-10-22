Mỹ toan tính gì khi âm thầm rút bớt quân khỏi các căn cứ ở Trung Đông?

Lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar. Ảnh: AFP

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thực hiện một đợt tấn công mới nhắm vào Iran. NBC News ngày 21-10 dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết các đợt rút quân này có nhiều điểm tương đồng với công tác chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 năm nay.

Theo NBC News, các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng được di dời. Washington được cho là vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm những nhân sự phụ trách hệ thống phòng không và an ninh.

Trước cuộc tấn công ngày 28-2, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ khỏi các căn cứ có nguy cơ bị tấn công cao nhằm bảo vệ họ trước khả năng Iran trả đũa. Tehran từng cáo buộc Washington sử dụng người dân tại vùng Vịnh làm “lá chắn sống” sau khi hàng nghìn quân nhân Mỹ trú ẩn tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng dân sự.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Timothy Hawkins, từ chối bình luận về thông tin di chuyển binh sĩ nêu trên. Ông cho biết các lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm “tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” và vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ nhân sự cũng như lợi ích của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu cùng gia đình họ rời khỏi Saudi Arabia, với lý do Phong trào Houthi tại Yemen đang gia tăng những cuộc tấn công nhắm vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Vị trí của đảo Kharg và Eo biển Hormuz. Ảnh: Guideoftheworld.com

Những diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên Tổng thống Trump một số phương án tấn công mới nhắm vào Iran. Theo NBC News, những đề xuất này bao gồm việc tấn công các cơ sở hạt nhân, những công trình ngầm và các hòn đảo chiến lược của Iran - trong đó có đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, và đảo Qeshm ở Eo biển Hormuz.

Trước đó trong tháng này, ông Trump cam kết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11, đồng thời khẳng định rằng lực lượng quân sự vẫn là một phương án được cân nhắc nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng loại trừ khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử tại Israel. Tuy nhiên, hôm 18-10, ông tuyên bố rằng Israel sẵn sàng tấn công Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.