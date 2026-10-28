Những chính sách mới nào có hiệu lực tháng 11/2026? Sự kiện: Thời sự Lưu bài Bỏ lưu bài Lưu bài viết thành công Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưu Đồng ý Chia sẻ Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến các lĩnh vực về giáo dục, lao động.... được ban hành. Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Phú Chinh (th) ([Tên nguồn]) Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhung-chinh-sach-moi-nao-co-hieu-luc-thang-11-202...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhung-chinh-sach-moi-nao-co-hieu-luc-thang-11-2026-169261028100858411.htm-28/10/2026 10:18 AM (GMT+7)