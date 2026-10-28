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Những chính sách mới nào có hiệu lực tháng 11/2026?

Sự kiện: Thời sự

Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến các lĩnh vực về giáo dục, lao động.... được ban hành.

Những chính sách mới nào có hiệu lực tháng 11/2026? - 1

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Theo Phú Chinh (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhung-chinh-sach-moi-nao-co-hieu-luc-thang-11-202...

-28/10/2026 10:18 AM (GMT+7)
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