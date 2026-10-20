Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

Tuyên bố này được Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn đang tiếp diễn liên quan đến cuộc chiến Iran do Mỹ và Israel khởi xướng từ tháng 2/2026.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: al Jazeera.

Israel - quốc gia nhận viện trợ quân sự và vũ khí quy mô lớn từ Mỹ - biện minh cho các cuộc tấn công của mình bằng lý do an ninh, bất chấp việc xung đột đã lan rộng khắp khu vực, gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Học thuyết chính trị - quân sự mới của Israel

Trong bài phát biểu trình bày về học thuyết an ninh hôm 18/10, ông Netanyahu lập luận rằng chừng nào chính quyền Iran còn tồn tại, quốc gia này sẽ tiếp tục khôi phục năng lực hạt nhân và quân sự. Ông khẳng định rõ ràng rằng Israel sẵn sàng thực hiện thêm các cuộc tấn công mà không cần chờ đợi sự tham gia từ phía Mỹ.

“Nếu cần phải hành động đơn độc, chúng tôi sẽ hành động đơn độc”, ông khẳng định.

Ông Netanyahu dẫn lại chiến dịch trước đây của Israel nhắm vào Iran như một hình mẫu, kể lại rằng ông từng nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Israel sẽ tấn công Tehran “dù thế nào chăng nữa”, đồng thời mời Mỹ cùng tham gia một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân Fordow.

Thủ tướng Netanyahu coi các hành động tiếp theo chống lại Iran là một nhiệm vụ còn dang dở, đồng thời xác định rõ mục tiêu cuối cùng là lật đổ chính quyền nước này. “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó và chúng tôi sẽ làm được”, ông Netanyahu khẳng định.

Mặc dù Tehran liên tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang mục đích hòa bình và phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Netanyahu một lần nữa tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã ngăn cản Iran chế tạo bom hạt nhân, thứ bị cho là nhằm mục đích hủy diệt Israel.

Quyết trường tồn bằng “lưỡi gươm”

Ông Netanyahu mô tả các đợt tấn công mới này là một phần trong học thuyết rộng lớn hơn, ưu tiên tấn công thay vì phòng thủ. Ông ví việc ra đòn trước giống như giành lợi thế trong các cuộc ẩu đả trên đường phố thời thơ ấu, đồng thời cho biết Israel có khả năng thiết lập các căn cứ ở những vị trí cách xa biên giới nước này.

“Chúng ta sẽ phải sống bằng thanh gươm của mình để có thể tồn tại lâu dài nhiều năm”, ông nói.

Ông cũng vạch ra các kế hoạch nhằm chiếm giữ và phá hủy những nơi mà ông gọi là “các trung tâm đe dọa” tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng; coi việc ngăn chặn sự hình thành một nhà nước Palestine như một nguyên tắc cốt lõi; đồng thời đưa cả việc phá vỡ các hệ thống quân sự lẫn “các hệ thống dân sự” vào chiến lược răn đe của mình.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đang rơi vào bế tắc. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ đề xuất từ ​​phía Tehran, gọi đó là điều “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đã khiến Iran “thua thiệt nặng nề” và buộc nước này phải tìm kiếm một thỏa thuận theo các điều kiện do Washington đặt ra.

Hôm 17/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhắc lại rằng hoạt động vận tải biển bình thường tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục trong vòng 7 ngày nếu Washington chấp nhận các điều kiện của Tehran. Các điều kiện này bao gồm: dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, giải tỏa các tài sản đang bị đóng băng, và chấm dứt mọi hành động thù địch trên tất cả các mặt trận - bao gồm cả các chiến dịch của Israel tại Gaza và Lebanon.

Dẫu vậy, ông Trump vẫn đe dọa sẽ tiến hành các đợt ném bom mới. Theo thông tin từ trang Axios gần đây, các quan chức Mỹ dự đoán rằng các hoạt động tác chiến quy mô lớn có thể tái diễn sau cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Phía Tehran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào khác cũng sẽ châm ngòi cho các hành động trả đũa trên quy mô rộng hơn, có khả năng nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trên khắp khu vực vùng Vịnh.

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