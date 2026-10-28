Hà Nội thông qua cơ chế xử lý 12 dự án của tập đoàn Mường Thanh

Sáng 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Thành phố liệt kê 12 dự án, đều liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

Danh sách 12 dự án thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết:

Theo Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, 12 dự án trên vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm. Số căn hộ phê duyệt ban đầu 6.759, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943, số vi phạm 18.184 căn. Nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Phó chủ tịch thành phố cho hay có 7 nguyên tắc xây dựng cơ chế đặc thù gồm: đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại. Bên cạnh đó, nghị quyết được ban hành không làm thay đổi bản chất vi phạm, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục.

Từ nguyên tắc trên, thành phố đưa ra các tiêu chí để rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình. Theo đó các dự án, công trình được phân làm hai nhóm, được tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt nhìn từ phía hồ Linh Đàm. Ảnh: Võ Hải

Nhóm 1 tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí: Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 buộc phá dỡ gồm các tiêu chí: Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục PCCC và vi phạm chỉ giới.

Những trường hợp phải di dời sẽ nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp Giấy chứng nhận. Số lợi bất hợp pháp về xây dựng được tính là tổng số m2 sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư thời điểm sử dụng thực tế nhân với 50%.

Nghị quyết giao UBND thành phố ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết định danh mục tồn tại, phá dỡ và báo cáo HĐND thành phố; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ các cấp tham gia giám sát.

Đối với các dự án, công trình khác nằm ngoài danh mục nghị quyết này, UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện mức độ vi phạm và tính khả thi của phương án khắc phục theo các tiêu chí tại nghị quyết, trình HĐND xem xét, quyết định.

Trước đó, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết, đại biểu Võ Đăng Dũng cho biết việc ban hành nghị quyết để giải quyết các dự án có nhiều vi phạm, kéo dài qua nhiều năm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân là cần thiết. Tuy nhiên, ông đề xuất cần có những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể của thành phố đối với một số những quy định như giao cho Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, thu hồi số lượng bất hợp pháp, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Ông Dũng cho rằng với số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng rất lớn, trong đó dự kiến có hơn 3.900 căn hộ cao tầng phải phá dỡ, sẽ tác động không nhỏ đến việc sinh sống, lao động, học tập của hàng chục nghìn người dân. Do đó, ông đề nghị thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với cấp xã để đảm bảo nghị quyết ban hành thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống.