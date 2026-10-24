Ông Trump nói Mỹ có thể thực hiện thêm 'một trận cuồng nộ' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Florida, Mỹ ngày 23/10, ông Trump nhắc đến các chiến dịch quân sự trước đó mang tên "Búa tạ lúc nửa đêm" và "Cơn cuồng nộ dữ dội", đồng thời tuyên bố hai chiến dịch này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hạt nhân của Iran.

“Chúng ta đã phá hủy hoàn toàn năng lực làm giàu uranium của Iran bằng Chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm. Các bạn còn nhớ chiến dịch diễn ra vào đêm khuya hôm đó chứ? Sau đó, chúng ta hoàn tất phần còn lại bằng Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội”, ông Trump nói với những người ủng hộ.

Ông Trump tiếp tục đề cập đến khả năng tiến hành thêm hành động quân sự nếu Iran không chấp nhận một giải pháp thông qua đàm phán. “Chúng ta có thể tiến hành thêm một chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội nữa hoặc họ sẽ đồng ý... Nếu khôn ngoan, họ sẽ nói: Hãy bắt tay vào việc", lãnh đạo Nhà Trắng cho hay. Ông Trump đồng thời bày tỏ hoài nghi rằng Iran sẽ lựa chọn cách tiếp cận này.

Mỹ và Israel được cho là đã xây dựng kế hoạch tiến hành những đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Israel cũng sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 27/10.

Theo báo Jpost, ngày 23/10, hai quan chức an ninh cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm tấn công các tuyến cáp viễn thông dưới biển ở Vùng Vịnh nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công nước này.

Thông tin được tiết lộ sau khi các quan chức Iran cảnh báo các tuyến cáp ngầm dưới biển trong khu vực có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột mới nào, nếu các nỗ lực ngoại giao với Washington thất bại.

Hai quan chức an ninh Iran, đề nghị giấu tên, không cung cấp thêm chi tiết và cũng không cho biết Tehran sẽ tiến hành các cuộc tấn công như vậy bằng cách nào hoặc tại địa điểm cụ thể nào.