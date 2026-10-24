Iran tuyên bố lực lượng Mỹ bị đẩy lùi hàng trăm km khỏi eo biển Hormuz, cảnh báo 10 hậu quả cay đắng

Tàu của Anh bị trúng thủy lôi trong eo biển Hormuz. Ảnh: Mehr.

“Hiện nay, người Mỹ không còn hiện diện ở Vịnh Ba Tư. Họ đã di chuyển cách eo biển Hormuz từ 600 đến 700 km, và tàu thuyền của họ không còn được nhìn thấy trong khu vực nữa” - ông Ozamayi nói.

Ông nói thêm: "Mỹ không còn chỗ đứng nào ở eo biển Hormuz nữa".

Những phát biểu của ông Ozamayi được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ bằng cách lan truyền cái mà ông gọi là "tin giả" về các vụ nổ thủy lôi và tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Ông Trump tuyên bố rằng lượng dầu vận chuyển qua eo biển hiện đã vượt quá mức trước chiến tranh, đồng thời cho rằng Iran đang sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để đẩy giá dầu lên cao.

Giá dầu Brent đã tăng lên trên 113USD mỗi thùng vào thứ Sáu 23/11, đạt mức cao nhất trong 5 tháng.

Iran cảnh báo 10 hậu quả nặng nề cho Mỹ

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cảnh báo các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và công chúng Mỹ rằng một cuộc chiến với Iran sẽ gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế và quân sự cho Mỹ.

Trong một bài đăng trên tài khoản X của mình, ông Ghalibaf đã chia sẻ một hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Mỹ, nhấn mạnh rằng niềm tin cho rằng chiến tranh với Iran sẽ có lợi cho Mỹ là sai lầm. Ông nói rằng quyết định như vậy sẽ mang lại ít nhất 10 hậu quả tiêu cực cho nước Mỹ, từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, máy bay chiến đấu bị bắn rơi, nợ chính phủ gia tăng, lạm phát cao hơn và số lượng binh sĩ Mỹ thiệt mạng tăng lên...

Ghalibaf cũng nói rằng việc lựa chọn con đường chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi, nhưng cảnh báo rằng nếu Mỹ đưa ra lựa chọn đó, họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Ông kết thúc thông điệp của mình bằng cách kêu gọi người Mỹ "phá vỡ ma trận nhân tạo này" và từ bỏ con đường mà ông mô tả là cay đắng và vô ích.

Iran tìm kiếm các điều khoản chấm dứt chiến tranh

Ngoài ra, quan chức an ninh hàng đầu của Iran đã nhắc lại rằng nước này không huy động toàn bộ năng lực quân sự để tự vệ trong các cuộc chiến tranh trước đây, đồng thời khẳng định chiến tranh phải kết thúc trên những điều khoản ngăn chặn một hành động xâm lược khác.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC), đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với trang tin điều tra Drop Site News có trụ sở tại Mỹ, được đăng tải hôm thứ Năm.

Ông nói rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa huy động toàn bộ năng lực trong giai đoạn trước và hiện có những năng lực quân sự mới để đáp trả một hành động gây hấn mới.

Ông Rezaei cũng lưu ý rằng Iran đã dành hàng thập kỷ để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn do Mỹ phát động, tập trung vào việc phân tán sản xuất, các cơ sở ngầm, các hệ thống phóng khác nhau và khả năng sửa chữa thiệt hại cũng như bù đắp những tổn thất.

Ông nhấn mạnh thêm rằng sức mạnh quân sự không nên chỉ được đánh giá dựa trên số lượng tên lửa còn lại trong kho mà là khả năng "duy trì một chu trình sản xuất, triển khai và phản ứng liên tục". "Chúng tôi đã chứng minh rằng, ngay cả nhiều tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi vẫn có thể gây tổn thất cho phía bên kia” - ông khẳng định.

“Mục tiêu của chúng ta không phải là kéo dài đến năm 2029. Mục tiêu của chúng ta là chấm dứt chiến tranh trên những điều khoản làm giảm khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh khác” - Thiếu tướng Iran nhấn mạnh.