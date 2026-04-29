Cựu giám đốc FBI bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng ông Trump

Quyết định truy tố được đưa ra hôm 28/4, xuất phát từ bức ảnh ông Comey đăng trên mạng xã hội Instagram vào tháng 5/2025, cho thấy vỏ sò được sắp xếp thành dãy số 8647 trên cát.

Lãnh đạo Mỹ Donald Trump khi đó cáo buộc "86" theo tiếng lóng nghĩa là sát hại, còn 47 ám chỉ ông, Tổng thống thứ 47. "Ông ấy biết chính xác nó có nghĩa là gì", Tổng thống Trump nói. "Nó có nghĩa là ám sát".

Theo cáo trạng, dãy số 8647 được xếp từ vỏ sò là "biểu hiện nghiêm túc về ý định gây hại cho Tổng thống Mỹ". Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đối mặt với hai cáo buộc, bao gồm "cố ý đe dọa lấy mạng và gây thương tích về thân thể cho Tổng thống Mỹ", cũng như đưa ra đe dọa mang tính liên bang. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 10 năm tù.

Ông Comey trong phiên điều trần tại Đồi Capitol hồi năm 2017. Ảnh: AFP

Theo ông Blanche, đe dọa tính mạng của bất kỳ ai đều là hành vi nguy hiểm và có thể cấu thành hành vi phạm tội. "Bộ Tư pháp sẽ không bao giờ dung thứ cho hành động đe dọa tính mạng Tổng thống Mỹ", quan chức này cho biết.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin lên án động thái, gọi cáo trạng nhằm vào ông Comey là "vô căn cứ" và "hành động trả thù nhỏ nhen".

"Thêm một trường hợp nữa cho thấy Bộ Tư pháp bị vũ khí hóa và trút giận thay cho một Tổng thống đầy thù hận", ông nói.

Comey tuyên bố "vô tội" và không sợ hãi trước cáo buộc nhắm vào mình. Ông trước đó xin lỗi về bài đăng trên Instagram, giải thích rằng bản thân không nhận ra "một số người liên tưởng dãy số đó với hành động bạo lực".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đấy, song phản đối bạo lực dưới mọi hình thức nên đã gỡ bài đăng", cựu giám đốc FBI khi đó cho biết.

Ảnh dãy số "8647" được xếp bằng vỏ sò mà cựu giám đốc FBI James Comey đăng trên mạng xã hội năm 2025. Ảnh: Instagram/James Comey

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. FBI khi đó đang điều tra cáo buộc về quan hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Tháng 9/2025, ông Comey bị truy tố với cáo buộc khai man trước quốc hội và cản trở tiến trình tố tụng của quốc hội. Hai tháng sau, một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ án với lý do công tố viên liên bang do ông Trump lựa chọn để đưa ra cáo buộc đã không được bổ nhiệm đúng luật.