Mỹ thông qua một gói bán vũ khí khẩn cấp cho Israel

Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này đã thông qua thương vụ bán đạn dược và hỗ trợ quân sự cho Israel trị giá 151,8 triệu USD.

Theo tuyên bố, thương vụ này nhằm tăng cường an ninh cho đối tác chiến lược của Mỹ tại Trung Đông và góp phần phục vụ lợi ích đối ngoại, cũng như an ninh quốc gia của Washington. Gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm bom đa dụng BLU-110A/B cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật.

Trong khi đó, kênh Fox News đưa tin Mỹ dự kiến triển khai thêm tàu sân bay thứ 3 tới Đông Địa Trung Hải, nơi tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới - đã được điều động trước đó.

Hiện trường đống đổ nát sau các cuộc tập kích của Israel vào Tehran, Iran ngày 4/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các hình ảnh, do quân đội Mỹ công bố, cho thấy USS Gerald R. Ford đã di chuyển qua Kênh đào Suez ngày 5/3 và hiện đang ở Biển Đỏ. Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang hoạt động tại Biển Arập để tiến hành các đợt tấn công Iran.

Tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 80 tiêm kích của nước này đã tiến hành làn sóng không kích nhằm vào Tehran và khu vực miền Trung Iran trong đêm 6/3, thả tổng cộng khoảng 230 quả bom xuống nhiều mục tiêu quân sự, trong đó có Đại học Imam Hossein, học viện quân sự chính của IRGC ở Tehran.

Quân đội Israel tuyên bố khi cuộc xung đột bước sang giai đoạn mới, nước này đang gia tăng những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trên khắp cả nước, đặc biệt là các địa điểm chế tạo tên lửa và bệ phóng.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng trước Israel và Mỹ.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn phát biểu của Tổng thống Pezeshkian qua video gửi tới công chúng cho rằng Mỹ và Israel "cần từ bỏ hy vọng" chứng kiến dân tộc Iran đầu hàng. Ông gửi lời cảm ơn tới người dân, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết nhằm bảo vệ tổ quốc và đất nước.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng nước Cộng hòa Hồi giáo luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo cơ bản. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng - nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ bị tấn công, đồng thời cho biết Tehran đã quyết định không tấn công hoặc phóng tên lửa vào những mục tiêu ở các nước láng giềng nếu không có cuộc tấn công nào nhằm vào Iran xuất phát từ những nước này.

Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi sự hợp tác với các nước láng giềng để thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao hơn là xung đột.