Iran tuyên bố tấn công tàu dầu của Mỹ; ông Donald Trump cảnh báo nóng

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và tuyên bố đó là tài sản của Mỹ.

Theo trang Sepah News, tàu chở dầu này mang tên thương mại là Louise P, bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Hình ảnh được cho là một tàu chở dầu bốc cháy - Ảnh: TASNIM

Trước đó, hãng tin Tasnim cho biết một tàu chở dầu mang tên "Prima" cũng đã bị IRGC tấn công bằng UAV cảm tử trong buổi sáng cùng ngày.

Tàu Prima bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz và phía Iran cáo buộc tàu này "phớt lờ những cảnh báo liên tục từ Hải quân IRGC về việc cấm đi lại và điều kiện không an toàn ở eo biển Hormuz".

Bản tin không thông tin chi tiết về con tàu này.

Trước đó, trong ngày 6-3, IRGC tỏ ra thách thức hải quân Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều chiến hạm đến hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

"Iran hoan nghênh mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và đang chờ xem họ sẽ hiện diện ra sao tại khu vực" - phát ngôn viên IRGC Alimohammad Naini nói.

Cũng trong ngày 7-3, Iran tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Căn cứ Không quân Al Dhafra tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là nơi lực lượng Mỹ đồn trú.

Phía UAE cho biết cho biết Iran đã phóng tới 16 tên lửa đạn đạo và 121 UAV vào nước này trong ngày 7-3, trong đó có 2 chiếc UAV đã bắn trúng mục tiêu.

Cùng ngày, Kuwait đánh chặn được 1 chiếc UAV, theo hãng tin AP.

Người phát ngôn quân đội Jordan Mustafa Hiyari cũng cáo buộc Iran đã phóng tới 119 tên lửa và UAV vào nước này kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực, nhắm vào các mục tiêu hoàn toàn thuộc về Jordan, mặc dù Jordan không bắn bất kỳ tên lửa nào vào Iran.

Các cuộc tấn công này diễn ra song song với việc Iran và Israel tiếp tục tấn công nhau và bất chấp việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước láng giềng, nói rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời đã nhất trí hôm 6-3 rằng sẽ không có thêm cuộc tấn công nào nhằm vào các nước này trừ khi họ tấn công Iran trước.