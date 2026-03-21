Mỹ tăng tốc bổ sung hỏa lực, "hàng ngàn binh sĩ" thẳng tiến Trung Đông

Hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington chưa có quyết định về việc đưa quân vào lãnh thổ Iran.

Việc tăng cường lực lượng được thực hiện nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tiềm tàng trong khu vực.

Theo nhiều nguồn tin, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 11, gồm ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ, đã rời TP San Diego - Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer vào hôm 18-3, sớm hơn dự kiến.

Lực lượng bổ sung này sẽ đến khu vực Vùng Vịnh chưa đầy một tuần sau khi MEU số 31, gồm 2.200 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, được điều đến khu vực trên tàu USS Tripoli.

Mỹ hiện có khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy USS Tripoli cùng hai tàu hộ tống đang di chuyển theo hướng Tây Nam qua biển Đông vào ngày 15-3.

Một quan chức khác cho biết Hải quân Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS George H.W. Bush để thay thế tàu sân bay Gerald R. Ford, vốn đã hoạt động trên biển hơn 9 tháng.

Tàu sân bay Ford đang trên đường đến căn cứ vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp để sửa chữa.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc Mỹ đang điều thêm quân tới Trung Đông.

"Không, tôi không đưa quân đi đâu cả. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn" – Tổng thống Donald Trump nói hôm 19-3 khi được hỏi liệu ông có ý định điều thêm binh sĩ đến khu vực hay không.

Theo The Hill, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc một nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng lực lượng không quân và hải quân.

Tuyến hàng hải quan trọng này về cơ bản đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28-2.

Chính quyền cũng đã thảo luận về việc triển khai lực lượng trên bộ đến đảo Kharg của Iran, nơi có kho chứa dầu xử lý đến 90% lượng xuất khẩu dầu của Tehran.