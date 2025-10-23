Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương

Ảnh chụp màn hình video do ông Heghseth đăng tải trên mạng xã hội, được cho là hiện trường vụ tấn công tàu nghi buôn ma tuý ở Thái Bình Dương.

Theo ông Hegseth, con tàu bị nghi “liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy bất hợp pháp” và di chuyển dọc một tuyến trung chuyển quen thuộc. Bộ trưởng Heghseth cho biết lực lượng tình báo đã theo dõi và xác định mục tiêu trước khi tiến hành tấn công, song không cung cấp bằng chứng cụ thể. Ông cũng đăng tải một đoạn video dài khoảng 30 giây trên mạng xã hội X, cho thấy con tàu phát nổ giữa biển.

Cuộc tấn công được cho là mở rộng phạm vi chiến dịch chống ma túy của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã dẫn tới ít nhất 7 vụ tấn công ở vùng Caribe kể từ khi bắt đầu, làm gia tăng căng thẳng với Venezuela và Colombia.

Tính đến nay, các chiến dịch này đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa công bố chi tiết về lượng ma túy bị thu giữ hay bằng chứng cụ thể cho thấy các tàu bị nhắm mục tiêu thực sự chở ma túy.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định các cuộc tấn công đều “hợp pháp và cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh “mỗi hành động như vậy giúp cứu sống người Mỹ”. Ông cũng để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch tấn công sang các mục tiêu trên đất liền ở Venezuela, nhưng cho biết sẽ “cân nhắc thông báo cho Quốc hội trước khi hành động”.

Các chuyên gia pháp lý và an ninh đã đặt câu hỏi về việc sử dụng quân đội thay vì Lực lượng Tuần duyên, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính của Mỹ, trong các chiến dịch chống ma túy, cho rằng những biện pháp ít gây chết người lẽ ra có thể được áp dụng.

Theo CBS News, cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe, triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ.

Trước đó, hồi tháng 8, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát động Chiến dịch “Viper” nhằm ngăn chặn các đường dây buôn ma túy ở Thái Bình Dương. Tính đến giữa tháng 10, lực lượng này cho biết đã thu giữ hơn 45 tấn cocaine.

Hiện chưa rõ lý do tại sao chính quyền ông Trump lại chọn phương án tấn công vũ trang trong vụ việc lần này thay vì chặn giữ con tàu như thông lệ. Tuần trước, Reuters cho biết hai nghi phạm sống sót sau một vụ không kích khác ở Caribe đã được Hải quân Mỹ cứu và đưa về Colombia và Ecuador.