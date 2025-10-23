Xuất hiện mức nhiệt thấp dưới 9 độ C trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng sâu tới các tỉnh, thành miền Bắc. Sáng sớm nay, nhiệt độ Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc giảm sâu, đặc biệt khu vực núi cao có nơi xuống dưới 9°C, trời rét.

Cụ thể, sáng sớm nay, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao hơn 1.500m, xuống thấp nhất 8,9°C. Các khu vực núi cao khác như Sa Pa (Lào Cai) 13,3°C, Sìn Hồ (Lai Châu) 13,2°C, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) 14,5°C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 15,6°C...

Hà Nội chuyển rét trong đợt không khí lạnh đầu mùa.

Tại Hà Nội, 4/5 trạm đo sáng sớm nay ghi nhận nhiệt độ xuống 18°C. Cụ thể, Sơn Tây 18,4°C, Láng 18,3°C, Hoài Đức 18,1°C, Hà Đông 18°C. Trong đó, tại trạm Ba Vì quan trắc được nhiệt độ 15,8°C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội cũng chỉ dao động 21-23°C, thấp nhất 18-21°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao.

Một số địa phương khác tại miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt thấp như Hưng Yên 17,6°C, Nam Định 17,3°C...Không khí lạnh không chỉ tác động tới các tỉnh, thành miền Bắc mà còn ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo từ nay đến 1/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Theo dự báo, từ ngày 23 - 24/10, thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, không khí mát mẻ, nhiệt độ khoảng 20 - 25 độ C. Buổi sáng và tối se lạnh, nên mang theo áo khoác mỏng khi ra ngoài. Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần 25 - 26/10, trời ấm dần, có nắng nhẹ. Nhiệt độ tăng lên 22 - 29 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, dạo phố hay du lịch ngắn ngày.

Từ 27 - 29/10, trời Hà Nội nhiều mây, đôi lúc âm u nhưng vẫn ấm áp, nhiệt độ 20 - 30 độ C. Cảm giác hơi oi vào buổi trưa, nhưng sáng sớm và tối vẫn dễ chịu.

Trong khoảng ba tháng tới (11/2025 đến tháng 1/2026), xác suất duy trì trạng thái La Nina khả năng đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng 25-40%. Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Từ tháng 11-12/2025, nhiệt độ trung bình cả nước xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, Bắc Bộ và phía nam của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12/2025 và tháng 1/2025 xấp xỉ trung bình nhiều năm.