Nổ lớn tại Iran, Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Trung Đông

Các Đại sứ quán Mỹ cảnh báo tình hình xung đột tại khu vực đang leo thang khó đoán định. Các công dân Mỹ ở Trung Đông cần thận trọng, đề cao cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản các chuyến bay thương mại bị hủy, các không phận bị đóng cửa, cũng như khả năng việc di chuyển bị gián đoạn.

Mỹ không kích Iran. Ảnh: al-masirah tv

Cảnh báo của các cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ tại Trung Đông đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom "dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến", nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin xác nhận quyết định cuối cùng về việc mở chiến dịch tập kích, vẫn chưa

Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực gần thành phố Eslamabad-e Gharb, tỉnh Kermanshah, hồi chiều nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác vụ nổ xảy ra cũng như bản chất nổ, chưa được xác định.

Trước đó, quan chức cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa nay cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực. Nguồn tin nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf rằng: nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mặn trên toàn Trung Đông, là không thể tránh khỏi.